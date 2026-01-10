Костюк пробилася у фінал престижного турніру, ефектно здолавши третю поспіль тенісистку з топ-10
- Марта Костюк перемогла Джессіку Пегулу у півфіналі турніру WTA 500 у Брисбені з рахунком 2:0 (6:0, 6:3).
- Костюк зробила чотири ейси, реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів і виграла всі вісім геймів на своїй подачі.
У суботу, 10 січня, відбулися півфінальні матчі турніру серії WTA 500 в австралійському Брисбені. В ньому зустрічалися Марта Костюк і Джессіка Пегула.
Це було шосте очне протистояння між суперницями. В ньому українська тенісистка здобула свою другу перемогу над зірковою американкою, інформує 24 Канал.
Як минув матч Костюк – Пегула?
Марта з самого початку почала домінувати на корті. Вона не давала жодних шансів шостій ракетці світу, віддавши у чотирьох стартових геймах лише два розіграші.
Після цього американка здобула один брейк-пойнт, але не змогла його реалізувати. Врешті-решт Костюк повісила "бублик" суперниці в першому сеті.
Початок другої партії став продовженням першої. Українка виграла перші три гейми, після чого Пегула все ж таки розмочила рахунок. Далі американка здобула ще один брейк-пойнт, але також його не реалізувала й Марта довела справу до впевненої перемоги – 6:3.
Джессіка Пегула – Марта Котюк 0:2 (0:6, 3:6)
Статистика. Протягом поєдинку Костюк зробила чотири ейси при одній подвійній помилці, реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів і виграла всі вісім геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 55:27 на користь Марти (дані Flashscore).
Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Пегула
Зазначимо, що на цьому турнірі це була друга зустріч для Пегули з українськими тенісистками. В 1/8 фіналу вона здолала Даяну Ястремську.
Як виступає Костюк на змаганнях у Брисбені?
Марта розпочинала турнір з 1/16 фіналу, де у трьох сетах здолала представницю Казахстану Юлію Путінцеву.
Після цього вона перемогла третю ракетку світу Аманду Анісімову, а в 1/4 фіналу вибила зі змагань лідерку національного рейтингу Росії Мірру Андрєєву.
Тож перемога над Пегулою стала третьою поспіль для українки проти суперниць з топ-10 світового рейтингу WTA. Раніше Марта ніколи не могла похвалитися подібною серією на одному змаганні.
У фіналі Костюк зіграє проти першої ракетки світу Арини Сабалєнка. Раніше вони чотири рази перетиналися на корті й поки в українки немає в активі перемог.