20 травня, 11:27
Головний тренер Динамо відповів, чи піде у відставку

Олександр Щербатих
Основні тези
  • Головний тренер Динамо Ігор Костюк готовий взяти на себе відповідальність і покинути пост у разі поразки у фіналі Кубка України проти Чернігова.
  • Перемога у Кубку України дасть Динамо право на участь у кваліфікації Ліги Європи, тоді як поразка може залишити клуб без міжнародних виступів у сезоні 2026/27.
Головний тренер київського Динамо висловився про своє майбутнє. Фахівець заявив про готовність до відповідальності у випадку невдачі у важливому для його команди матчі.

У вівторок, 19 травня, відбулась медіазустріч представників команд фіналісток Кубка України. Під час заходу доволі гостре питання поставили головному тренеру Динамо Ігорю Костюку, передає акаунт "Третій Тайм" у соцмережі Threads. 

Керманича Динамо Ігоря Костюка запитали про те, чи готовий він узяти на себе відповідальність та покинути пост головного тренера столичного клубу у випадку поразки від Чернігова у фіналі Кубка України 2025/26.

Тренер завжди несе відповідальність за результат. Подивимося завтра після гри – коли буде результат, тоді будемо вирішувати майбутнє, 
– сказав Ігор Костюк. 

Зазначимо, що Динамо наразі знаходиться поза єврокубковою зоною у національній першості. За тур до завершення розіграшу УПЛ кияни йдуть четвертими та відстають від третього у таблиці Полісся на два очки. 

Ігор Костюк став головним тренером Динамо 17 грудня 2025 року. Про це повідомляє статистичний портал Transfermarkt

Що дасть перемога у Кубку України? 

Сезон 2025/26 Україна завершила на 23 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Таке положення у рейтингу дає право переможцю національного Кубка представляти державу у кваліфікації Ліги Європи. 

Переможець фінального матчу, який відбудеться на "Арені-Львів" 20 травня о 18.00, розпочне свій шлях у єврокубку з першого раунду кваліфікації. 

У випадку програшу столичний клуб може залишитись без участі у міжнародних змаганнях на сезон 2026/27.

Що далі очікує на Динамо? 

  • Додамо, що в останньому турі УПЛ Динамо прийме Кудрівку. Цей понеділок розпочнеться у неділю, 24 травня. Стартовий свисток у поєдинку заплановано на 13.00 за київським часом.
  • Згодом четверо футболістів "біло-синьої" команди доєднаються до табору національної команди для підготовки до товариських матчів проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня). Про це повідомив офіційний сайт УАФ.
  • У випадку перемоги у фіналі Кубка Динамо розпочне свій єврокубковий шлях у липні. Жеребкування першого раунду відбору відбудеться 16 червня, а самі матчі цього етапу змагання – 9-16 липня.

