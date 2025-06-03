Роналду обрав наступний клуб: де продовжить кар'єру португалець

Кріштіану Роналду, ймовірно, найближчи часом покине Аль-Наср. Контракт легендарного португальця з "Лицарями Неджда" завершується 30 червня 2025 року.

Кріштіану Роналду обрав новий клуб, де продовжить кар'єру. Португалець вирішив приєднатись до іншої команди із Саудівської Аравії, інформує 24 канал із посиланням на TransferFeed.

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Роналду залишиться в Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду неофіційно попрощався з Аль-Насром. Проте 40-річний форвард залишиться у Саудівській Аравії.

"Ель Бічо" вирішив не продовжувати співпрацю з Аль-Насром, адже мріє зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Кріштіану Роналду перейде в інший клуб із Ер-Ріяда Аль-Хіляль.

Ба більше, португалець запросив Бруну Фернандеша у новий клуб. Хоча ходять чутки, що гравець Манчестер Юнайтед відмовився від переходу в Аль-Хіляль.

До слова. У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Саудівської Про-ліги. Португалець забив 25 голів у 30 матчах чемпіонату.

Раніше повідомляли, що Кріштіану Роналду визначився коли завершить кар'єру після понад 20 років у футболі. Португальцю залишилось грати недовго.