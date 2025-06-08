Роналду особисто назвав наступний клуб: у якій команді гратиме "Ель Бічо"
- Кріштіану Роналду назвав клуб, у якому продовжить кар'єру у наступному сезоні.
- Роналду зіграв 41 матч за Аль-Наср у минулому сезоні, забивши 35 голів і віддавши 4 передачі.
Кріштіану Роналду певний час тримав мовчання щодо того, де продовжить кар'єру. Проте легендарний португалець особисто поклав край чуткам стосовно свого майбутнього.
40-річний нападник Аль-Насра після переможного фіналу Ліги націй назвав команду, у якій гратиме в наступному сезоні. Роналду залишиться у Саудівській Аравії, повідомляє 24 канал.
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Роналду продовжить контракт з Аль-Насром
За інформацією Фабріціо Романо, Кріштіану Роналду продовжить виступати за Аль-Наср. Власне сам португалець заявив, що залишиться у команді.
Моє майбутнє? Загалом нічого не зміниться. Залишаюсь в Аль-Насрі? Так,
– сказав Роналду.
Зазначимо, що Кріштіану Роналду сватали у чимало клубів. Зокрема, ходили чутки про повернення в Реал або Спортінг, де нападник розпочинав свій шлях.
До слова. Контракт Кріштіану Роналду спливає 30 червня 2025 року. Найближчим часом сторони оголосять про продовження угоди.
У минулому сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 41 матчі за Аль-Наср в усіх турнірах. За цей час легендарний португалець забив 35 голів і віддав 4 результативні передачі.