Ред Булл сенсаційно звільнив легендарного Крістіана Хорнера, якого звинувачували у домаганнях

Британський функціонер віддав австрійській команді 21 рік і зробив її топом у Формулі-1. Втім, останні невдачі "биків" призвели до звільнення Хорнера.

Команда Ред Булл проводить не надто вдалий сезон у Формулі-1. Після чотирьох титулів Макса Ферстаппена поспіль команда вже не претендує на перемогу ані в заліку пілотів, ані в Кубку конструкторів. Це вплинуло і на кадрові рішення в команді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

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Прощання з легендою

Вже після другого етапу сезону-2025 Ред Булл відрахували з команди Ліама Лоусона та замінили його на Юкі Цуноду. Тепер же зміни торкнулись адміністративного корпусу.

Британські ЗМІ повідомляють про звільнення Крістіана Хорнера з посади генерального директора Ред Булл. Рішення вступає в силу негайно, вже до гран-прі Бельгії "биків" готуватиме Лоран Мекіс

Француз раніше очолював іншу команду концерну "Рейсінг Буллз". Там його тепер замінить Алан Пермейн. Причиною звільнення Хорнера називають невдалі результати команди та розчарування у ньому з боку тайського співвласника команди Чалерма Ювід'і.

Відзначимо, що Хорнер очолював Ред Булл аж з 2004 року. За цей час команда шість разів вигравала Кубок конструкторів, а її пілоти здобули 8 чемпіонських титулів (по 4 на рахунку Себастьяна Феттеля та Макса Ферстаппена).

Скандальний шлейф

Минулого року Крістіан вже був на межі звільнення після скандалу із домаганням до працівниці компанії. Жінка звинуватила 51-річного британця у неконтрольованій та неадекватній поведінці.

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Зрештою Хорнера відсторонили на певний час від команди, але потім повернули. Звинувачення жінки були визнані безпідставними і її у підсумку було звільнено.

Цього сезону Ред Булл йде лише четвертим у заліку Кубку конструкторв Формули-1. Головною проблемою команди є погані результати другого пілота. В той час як Ферстаппен після 12-ти етапів набрав 165 очок (третє місце), у Юкі Цуноди – лише 10 балів (17-та позиція).