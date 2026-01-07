Міжнародна федерація лижних видів спорту з незрозумілих причин проігнорувала порушення спортсменкою заборони на використання символів агресії. Її ім'я з'явилося в офіційному списку "нейтральних" атлетів на сайті FIS, які можуть брати участь в Олімпіаді, пише 24 Канал.
Дивіться також Путін заявив про "перемогу" після повернення російського прапора на Паралімпіаду
Чому Пауль не повинна брати участь у змаганнях?
В інстаграм можна знайти світлину, на якій сноубордистка позує під час церемонії нагородження чемпіонату Росії під "георгіївською стрічкою", що входить до переліку заборонених МОК атрибутів війни.
Версія про "збіг обставин" виключена: сама Пауль поставила під дописом вподобайку, чим підтвердила згоду з використанням символіки агресора.
Для неї це далеко не перший випадок демонстрації пропутінської позиції: раніше спортсменка лайкала пости з висловлюваннями диктатора та російськими військовими.
Як МОК повертає росіян у великий спорт?
Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2026 у "нейтральному" статусі, та ще й зняв заборону на проведення у Білорусі міжнародних змагань.
Чимало федерацій пом'якшили або взагалі зняли з громадян країн-агресорів спортивні санкції, а на Паралімпіаді вони зможуть навіть виступати під власними прапорами.
Рішення МОК викликали різку критику з боку міністра молоді та спорту України Матвія Бідного, який назвав твердження про спорт поза політикою ілюзією.