Перший трансфер Кривбаса: бронзовий призер УПЛ підписав гравця збірної Венесуели

Криворізький клуб нарешті знайшов підсилення в це трансферне вікно. Кривбас посилив напад універсальним гравцем, який став чемпіоном Венесуели.

Українські клуби завершують зимове трансферне вікно, підсилюючи склади перед другою частиною УПЛ. Однією із найбільш спокійних команд на ринку був Кривбас.

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Перший венесуелець в Кривбасі

Криворіжці попрощались із Тимуром Стецьковим, Жаном По та Олександром Драмбаєвим. Тепер же Кривбас оформив перший трансфер "на вхід", повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

Новачком "червоно-білих" став 23-річний вінгер Глейкер Мендоза. Венесуелець перебрався у Кривий Ріг на правах оренди з клубу Ангостура до кінця 2025 року.

Перевагою Мендози є його універсальність, адже футболіст може зіграти на обох флангах атаки та у центрі нападу. У Кривбасі Глейкер гратиме під 28 номером.

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Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 450 тисяч євро. Гравець є вихованцем Ангостури, але минулий рік провів у Депортиво Тачіра. Із нею він став чемпіоном Венесуели, оформивши 3 голи та 4 асисти у 28-ми матчах.

Також у січні 2025-го Мендоза дебютував за національну збірну своєї країни. Нагадаємо, що Кривбас пішов на зимову паузу на четвертому місці в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на два бали.