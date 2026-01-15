Збірна України є однією з учасниць етапів. Особлива увага фанатів прикута до чоловічих забігів, де наша країна вже має непоганий результат, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від естафети?

Лідер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний вже посідав сьоме місце в гонці переслідування. Тепер же на 15 січня винесена чоловіча естафета, де Дмитро має взяти участь.

Загалом Україну представлять четверо біатлоністів, які пробіжать по 7,5 кілометрів. Ймовірно, разом із Підручним на старт вийдуть Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Антон Дудченко.

Прогноз букмекера

На жаль, Україна не буде фаворитом чоловічої естафети в Рупольдингу по лінії betking. Коефіцієнт на перемогу нашої команди оцінюється у 500,00 і це лише десятий показник серед усіх.

Головними претендентами на перемогу вважаються Франція та Норвегія. На кожну із цих команди виставлений коефіцієнт 2,25.. У сою чергу тріумф Швеції оцінений у 5,00, а Німеччини – у 14,00.

Загалом п'ятий етап Кубка світу триватиме з 14 по 18 січня та включатиме в себе шість гонок. У середу вже відбулась жіноча естафета в Рупольдингу.

Усі гонки п'ятого етапу в Рупольдингу у прямому етері транслюватимуть на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного.