Україна встановила історичний антирекорд на Кубку світу з біатлону
- Українські біатлоністки вперше завершили сезон Кубка світу без участі в мас-стартах, що стало історичним антирекордом.
- Олександра Меркушина не потрапила до фінальної гонки, ставши третьою запасною, а Христина Дмитренко відмовилася від участі, готуючись до Олімпіади-2026.
У неділю, 22 березня, завершився фінальний етап Кубка світу з біатлону. Українська збірна встановила історичний антирекорд у цих змаганнях.
Вперше в історії українські біатлоністки завершили сезон Кубка світу без участі в жіночих мас-стартах. Жодна з наших спортсменок не потрапила до фінальної гонки 9-го етапу в Голменколлені, повідомляє Суспільне Спорт.
Що відомо про антирекорд України на Кубку світу з біатлону?
Олександра Меркушина не потрапила до стартового складу останнього масстарту сезону в Норвегії. За підсумками етапу вона стала третьою запасною, набравши 36 очок: 14-е місце у спринті та 32-е у гонці переслідування.
Через відсутність Меркушиної у заключній гонці Україна завершила олімпійський сезон без жіночих масстартів. За підсумками етапів Кубка світу спортсменки могли потрапити лише на чотири гонки, а останній жіночий масстарт відбувся на Олімпіаді-2026.
У гонку проходять 30 біатлоністок: 23 лідерки Кубку світу та сім спортсменок за підсумками етапу.
Єдине вільне місце у Голменколлені з'явилося після того, як австрійка Ліза Тереза Гаузер відмовилася від участі. Його отримала шведка Анні-Карін Гайденберг, яка випередила українку всього на одне очко.
Окрім Меркушиної, на останньому етапі масстарт могла б бігти Христина Дмитренко. Вона пробилася до гонки на передолімпійському етапі Кубка світу в Новому Месті, але відмовилася від участі, готуючись до Олімпіади-2026.
Що відомо про виступ українців на останньому етапі Кубку світу?
Серед українців у чоловічому спринті на останньому етапі Віталій Мандзин продемонстрував один із найкращих результатів сезону, фінішувавши 17‑м місцем, пише Суспільне Спорт.
У жіночому спринті Олександра Меркушина стала однією з найбільш успішних українських біатлоністок на цьому етапі, посівши 14‑ту позицію – найкращий результат серед українок у сезоні на окремому старті Кубка світу.
У спринті Богдан Борковський і Богдан Цимбал не потрапили до топ‑60 та не кваліфікувалися до гонки переслідування.
У гонці переслідування Віталій Мандзин фінішував у топ‑20 серед чоловіків.
Через проблеми зі здоров'ям Дмитро Підручний знявся з останнього етапу і не стартував у Гольменколлені.