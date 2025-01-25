Третій день в Антгольці: хто представить Україну в жіночому персьюті
- Чотири біатлоністки представлятимуть Україну в жіночій гонці переслідування в Антгольці.
- Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна та Ірина Петренко візьмуть участь від України.
- Жіноча гонка переслідування розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Кубок світу з біатлону сезону-2024/2025 у італійському Антгольці триває. Третій змагальний день континентальної першості розпочнеться перегонами серед жінок.
Сьогодні, 25 січня, відбудеться жіноча гонка переслідування. Стало відомо, хто з біатлоністок представлятиме Україну, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.
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Стартлист збірної України на переслідування
Тренерський штаб визначив список біатлоністок, які візьмуть участь у жіночих гонках переслідування в Антгольц-Антерсельві. Збірну України представлятимуть чотири спортсменки.
Зазначимо, що п'ята представниця національної команди Анстасія Меркушина опинилася поза участю в жіночому персьюті. Через те, що біатлоністка посіла 80 місце у спринті.
Склад збірної України:
- 10. Юлія Джима (+0,51)
- 24. Христина Дмитренко (+1,31)
- 49. Олена Городна (+2:10)
- 55. Ірина Петренко (+2:18)
Зазначимо, що старт жіночої гонки переслідування в Антгольц-Антерсельві заплановано на 14:00 за київським часом. Також сьогодні відбудеться чоловіча естафета в межах 6-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2024/2025.