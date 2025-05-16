Визначено символічну збірну Кубка України: до неї потрапив лише один футболіст Динамо
- Донецький Шахтар здобув свій 15-й Кубок України, перемігши у фіналі київське Динамо.
- За підсумками турніру було визначено символічну збірну, до якої потрапили футболісти з чотирьох клубів.
- Найкращим гравцем визнано правого захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, а найкращим бомбардиром турніру став Богдан Оринчак з клубу Пробій.
У середу, 14 травня, відбувся фінал Кубка України з футболу. За трофей змагалися донецький Шахтар і київське Динамо.
Команди не визначили сильнішого в основний і додатковий час, тож усе вирішувалося в серії пенальті. Там "гірники" змогли вирвати перемогу та здобули 15-й національний кубок у своїй історії.
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Хто потрапив у символічну збірну
За підсумками всього турніру відомий статистичний портал SofaScore склав символічну збірну. У ній знайшлося місце футболістам з чотирьох клубів, повідомляє 24 Канал.
Що цікаво, найбільше представництво має Шахтар і Буковина, яка стала головним відкриттям змагань, уперше в історії дійшовши до півфіналу. Також двох гравців відзначили з сумської Вікторії та несподівано лише одного з київського Динамо.
Найкращим гравцем був визнаний правий захисник "гірників" Вінісіус Тобіас. Його оцінили у 7,80 балів.
Символічна збірна Кубка України-2024/2025 / Скриншот із сайту SofaScore
До слова. Найкращим бомбардиром турніру став форвард клубу Пробій Богдан Оринчак. Він забив чотири м'ячі та дійшов з командою з міста Городенка до 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що завдяки перемозі в Кубку України донецький Шахтар гарантував собі участь у Лізі Європи на наступний сезон.