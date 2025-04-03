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Sport News 24 Футбол "Українського класичного" не буде: пари 1/2 фіналу Кубка України
3 квітня, 14:37
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"Українського класичного" не буде: пари 1/2 фіналу Кубка України

Єгор Торяник
Основні тези
  • У півфіналі Кубка України-2024/2025 зіграють Буковина, Динамо, Шахтар та Полісся.
  • Матчі 1/2 фіналу відбудуться 23 квітня: Буковина проти Динамо та Полісся проти Шахтаря.

До завершення підходить Кубок України-2024/2025. Чотири найсильніші команди залишились у турнірі, але лише дві з них зіграють у вирішальному матчі за трофей.

У четвер, 3 квітня, у Будинку футболку відбулось жеребкування півфінальних пар Кубка України-2024/2025. Своїх суперників дізнались: Буковина, Динамо, Шахтар та Полісся, повідомляє 24 канал.

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Шлях команд до півфіналу

У півфінал Кубка України неочікувано вийшла Буковина. Чернівецький клуб розпочав свій шлях у турнірі з першого кола, здолавши Ниву, Прикарпаття, Миколаїв, Пробій та Вікторію. 

Шахтар, Полісся та Динамо стартували у Кубку України з 1/8 фіналу. Донеччани обіграли Зорю та Олександрію, "вовки" перемогли Кривбас, Верес. Підопічні Олександра Шовковського протистояли Ворсклі та Руху.

Результати жеребкування

  • Буковина (Чернівці) – Динамо (Київ)
  • Полісся (Житомир) – Шахтар (Донецьк)

Матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 23 квітня.