В Україні пройде перший футбольний турнір для людей з ампутаціями: коли та де він відбудеться

УАФ вирішила розвивати ампфутбол в країні та створила цілу лігу для бажаючих грати. Перше змагання із цього виду спорту заплановане на середину січня.

Через війну в Україні сильно зросла кількість людей з ампутованими кінцівками. Зазвичай такі люди не можуть повноцінно займатися спортом, а тим паче – грати у футбол.

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Турнір "Ліги дужих"

Зараз же Українська асоціація футболу зайнялась цим питанням більш ретельно. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ, у січні в рамках проєкту "Ліга дужих" пройде перший Зимовий кубок із ампфутболу.

Турнір пройде на базі київського Динамо в Кончі-Заспі з 11 по 12 січня. Вхід для вболівальників буде безкоштовним. Участь у змаганні приймуть п'ять команд з Києва, Львова та Черкас:

АМП ФК Київ

МСК Дніпро

ФК Покрова АМП

ФК Покрова-2

Шахтар Сталеві

Що таке ампфутбол

За правилами ФІФА в ампфутбол грають на милицях без протезів. Матчі відбуваються на футбольному полі розміром 60х40 метрів. Один тайм триває 25 хвилин. При цьому цей вид спорту відкритий як для жінок, так і для чоловіків. Також до нього можуть залучатися діти.

В Україні вже є міксовані команди. Єдиною умовою для польових гравців є ампутація однієї нижньої кінцівки, а для воротарів – ампутація верхньої кінцівки. Допускаються не тільки люди з ампутованими кінцівками, а ще і вродженими вадами.

Розклад матчів Зимового кубка з ампфутболу-2025:

11 січня, 12:45. Шахтар Сталеві – МСК Дніпро

Шахтар Сталеві – МСК Дніпро 11 січня, 13:45. ФК Покрова АМП – ФК Покрова-2

ФК Покрова АМП – ФК Покрова-2 11 січня, 16:00. АМП ФК Київ – Шахтар Сталеві

АМП ФК Київ – Шахтар Сталеві 11 січня, 17:00. МСК Дніпро – ФК Покрова АМП

МСК Дніпро – ФК Покрова АМП 11 січня, 18:00. ФК Покрова АМП – АМП ФК Київ

ФК Покрова АМП – АМП ФК Київ 11 січня, 19:00. ФК Покрова-2 – МСК Дніпро

ФК Покрова-2 – МСК Дніпро 12 січня, 10:30. АМП ФК Київ – ФК Покрова-2

АМП ФК Київ – ФК Покрова-2 12 січня, 11:30. Шахтар Сталеві – ФК Покрова АМП

Шахтар Сталеві – ФК Покрова АМП 12 січня, 12:30. МСК Дніпро – АМП ФК Київ

МСК Дніпро – АМП ФК Київ 12 січня, 13:30. ФК Покрова-2 – Шахтар Сталеві

ФК Покрова-2 – Шахтар Сталеві 12 січня, 17:00. Фінал

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Крім того, 12 січня пройде відкрите тренування з ампфутболу для гравців з Одеси, Луцька, Києва, Ірпеня та інших міст, які хочуть спробувати себе в грі. Матчі будуть показані у прямому етері на ютуб-каналі УАФ, а фінал змагання транслюватиме канал UPL.TV.