Єрмак, Ані Лорак та Шуфрич: найскандальніші куми українських спортсменів
- Андрій Шевченко був кумом Андрія Павелка, але не Сільвіо Берлусконі, якому католицька церква не дозволила стати хрещеним батьком через його розлучення.
Лілія Подкопаєва розірвала зв'язки зі своєю кумою Ані Лорак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так само не спілкуються Олександр Усик та Василь Ломаченко.
Спортсмени завжди у центрі уваги – тож не дивно, що інші люди прагнуть бути до них якомога ближче. Проте дружба та навіть родинні зв'язки не завжди витримують перевірку часом і обставинами.
Кумівство у спорті часто супроводжується скандалами та неприємними відкриттями. 24 Канал зібрав п'ять найякравіших історій.
Хто кум Андрія Шевченка?
Чимало хто вважає, що скандальний проросійський політик, друг Путіна, колишній прем'єр-міністр Італії та президент Мілана Сільвіо Берлусконі був кумом Андрія Шевченка.
Проте, як пише Радіо Свобода, це неправда: у 2005 році, коли народився син футбольної зірки Джордан, католицька церква заборонила Берлусконі стати його хрещеним батьком. Причиною стало розлучення і повторний шлюб дона Сільвіо, які не дозволені вірянам. Тож Берлусконі був присутнім на церемонії і навіть тримав Джордана на руках, але кумом офіційно так і не став.
Натомість Шевченко ще у 2001 році породичався з Андрієм Павелком – політиком і майбутнім очільником Української асоціації футболу. Він хрестив доньку Павелка Анастасію.
Доля зіграє з колись друзями злий жарт: саме Шевченко змінить Павелка на посаді голови УАФ, а самого ексдепутата звинуватять у корупції та розкраданні державних коштів на будівництві штучних футбольних полів.
Чи спілкується Лілія Подкопаєва з кумою?
Перша дворазова українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва запросила хрестити свою доньку Кароліну відому співачку Ані Лорак. Але через багато років пошкодувала про свій вибір.
Як зізналася колишня гімнастка в інтерв'ю ТСН, після початку повномасштабного вторгнення вона порвала зв'язки з російською "бульбашкою", до якої входить і Лорак. Та обрала й далі співати в Росії на криваві гроші і жодним словом не засудила звірства росіян в Україні.
Кого хрестив Володимир Кличко?
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко свого часу став родичем скандальному проросійському народному депутату Нестору Шуфричу, якого зараз судять за спробу повалення конституційного ладу.
Володимир Кличко хрестить доньку Шуфрича / фото з інстаграму
Разом з боксером духовну опіку над Марією Шуфрич взяла Оксана Марченко – дружина відомого антиукраїнською позицією політика Віктора Медведчука. Марченко з Медведчуком є кумами російського кривавого диктатора Путіна, який хрестив їхню дитину.
Чому не спілкуються куми Усик та Ломаченко?
Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко давно товаришували і тренувалися в одного наставника Анатолія Ломаченка – тож не дивно, що стали кумами, похрестивши синів один одного.
Олександр Усик та Василь Ломаченко з тренером Анатолієм Ломаченком / фото із соцмереж
Але якщо Олександр після початку повномасштабної війни продемонстрував чітку проукраїнську позицію, то Василь став у суспільстві вигнанцем через небажання прощатися з російськими наративами. Подейкують, що куми більше не спілкуються, бо Ломаченко страшенно заздрить успіхам Усика.
Хто кум Сергія Реброва?
Чутки пов'язують головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва з колишнім очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком – мовляв, впливовий політик не дає звільнити свого кума з посади, навіть попри невдачі у Лізі Націй та провал на Євро-2024.
Сергій Ребров та Андрій Єрмак / фото з телеграму Офісу Президента
Проте насправді Ребров та Єрмак лише давні друзі і кумами один одному не стали. Натомість вони мають спільного кума – народного депутата Миколу Тищенка, відомого своїми дивними висловлюваннями та скандальною поведінкою.
Тищенко розповідав проєкту "Світське життя", що хрестив сина Реброва, натомість Андрій Єрмак став хрещеним батьком для сина самого Тищенка.