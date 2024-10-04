В Лізі Європи 2024-2025 відбулись матчі другого туру основного раунду. Один з центральних матчів тижня пройшов у Римі, де місцеве Лаціо приймало французьку Ніццу, повідомляє 24 Канал.

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Болото в Римі

Римляни без проблем змогли здобути перемогу з рахунком 4:1. Проте погода в столиці Італії додала проблем обом командам. Ще до перерви поле на "Стадіо Олімпіко" виглядало пристойно.

Проте у другому таймі через щільну зливу на газоні утворились чисельні калюжі. М'яч ледь пересувався полем, але румунський рефері Гораціу Феснік не зупиняв матч до самого кінця.

Як Лаціо та Ніцца бились серед калюж:

Навіть за таких умов господарям вдалось двічі відзначитися та довести рахунок до розгромного. Нагадаємо, що у першому турі "орли" розібрались із Динамо з рахунком 3:0. Нині ж Лаціо є лідером турнірної таблиці Ліги Європи.

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Нагадаємо, що кілька тижнів тому злива в Італії стала на заваді матчу юнацької команди Шахтаря. Дощ зірвав гру "гірників" проти Болоньї, матч довелось перенести на наступний день. Зрештою український клуб здобув перемогу 4:3.