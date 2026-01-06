Рома з голом Довбика перемогла Лечче: чому українець достроково покинув поле

В італійській Серії А відбувся матч 19-го туру, в якому Рома на виїзді зустрічалася з Лечче. Одним з героїв поєдинку став український форвард "вовків" Артем Довбик.

Поєдинок 19-го туру чемпіонату Італії Лечче – Рома відбувся у вівторок, 6 січня. Форвард "вовків" Артем Довбик розпочав матч на лаві запасних, повідомляє 24 Канал.

Як Довбик допоміг Ромі здобути перемогу?

На початку першого тайму гості вийшли вперед. Конкурент українця за місце в основі Еван Фергюсон скористався пасом Пауло Дибала та безпомилково пробив у нижній кут воріт.

До свистка на перерву цифри на табло не змінилися. У другому таймі на поле вийшов Артем Довбик, який замінив автора першого голу.

Не минуло 11 хвилин, як українець опинився в обіймах партнерів по команді. Артем зіграв як справжній центрфорвард у воротарському майданчику, філігранно підправивши траєкторію м'яча. Цей гол став першим для Довбика у 2026 році.

На жаль, Довбик не зміг дограти поєдинок до кінця. На 86-й хвилині зустрічі Джан П'єро Гасперіні замінив українця, який отримав чергову травму.

У підсумку гра завершилася перемогою Роми з рахунком 2:0. "Вовки" піднялися на четверту сходинку турнірної таблиці Серії А, потіснивши Комо.

Статистичний портал SofaScore виставив Довбику оцінку за матч 7,0, а WhoScore оцінив дії українця у 7,2 бала.

Як Довбик виступає у сезоні 2025 – 2026?