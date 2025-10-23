"17 років, Карл": вундеркінд Баварії шокував Лігу чемпіонів та побив крутий рекорд

В Лізі чемпіонів відбулись матчі 3 туру сезоні 2025-2026. Серед учасників турніру є мюнхенська Баварія, яка видала дуже вдалий матч проти Брюгге.

Мюнхенський клуб не залишив шансів бельгійцям, забивши чотири "сухих" м'ячі. Героєм зустрічі став Конрад Лаймер, який оформив два асисти, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Баварії.

Який рекорд побив Карл?

Проте перший гол Баварії викликав особливу увагу. Його забив 17-річний вихованець місцевої академії Леннарт Карл. Наставник Венсан Компані вперше довірив півзахиснику місце в основі у Лізі чемпіонів.

І в підсумку Карл відплатив за довіру вже на п'ятій хвилині, замкнувши асист від Та. Це дозволило Леннарту побити рекорд Баварії в Лізі чемпіонів.

Німець став наймолодшим автором голу мюнхенців у цьому турнірі. На момент забиття м'яча Карлу було 17 років 8 місяців. Він на три місяці перевершив досягнення Джамала Мусіали, який вперше забив у ЛЧ у ворота Лаціо у 2021-му.

Крім того, Леннарт став третім наймолодшим автором голу в історії Баварії після Матіса Теля та того ж таки Джамала Мусіали. Карл став грати за дорослу команду мюнхенців лише цього року, провівши за неї вже десять матчів згідно з Transfermarkt.

