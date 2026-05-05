Вирішальні битви за путівки в Будапешт: де дивитися матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

5 та 6 травня відбудуться матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Саме вони визначать фінальну пару, яка розіграє трофей 30 травня у Будапешті.

В битві за кубок залишилось чотири команди У перший ігровий день лондонський Арсенал прийматиме мадридський Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матчі?

У свою чергу, мюнхенська Баварія зустрінеться з французьким ПСЖ у середу, 6 травня. Ці півфінальні матчі Ліги чемпіонів ексклюзивно покаже медіасервіс Megogo.

Транслятор є офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні. Усі ігри будуть доступні на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт" та "MEGOPACK".

Також глядачі зможуть переглянути трансляції на каналі "Megogo Футбол Перший" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт". Початок обох поєдинків – о 22:00 за київським часом.

Хто коментуватиме?

Матч Арсенал – Атлетіко прокоментують Володимир Кобельков і Віталій Кравченко. О 20:45 розпочнеться аналітична студія Megogo, де до ведучого Сергія Лук’яненка приєднаються експерти Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.



Арсенал та Атлетіко зійдуться 5 травня в Лондоні

На грі Баварія – ПСЖ за коментаторським мікрофоном працюватимуть Олександр Новак і Вадим Шевякін. Студійне мовлення розпочнеться також о 20:45, там до ведучого Володимира Кобелькова приєднаються той же Олександр Головко, а також футбольний блогер і комік Олег Маслюк.



Баварія та ПСЖ забили дев'ять голів у першому матчі

Зазначимо, що для українських уболівальників матч набуває додаткової інтриги через ймовірну участь українського захисника Іллі Забарного у складі ПСЖ. Потенційний вихід футболіста у півфіналі Ліги чемпіонів стане для нього шансом проявити себе на найвищому рівні найпрестижнішого клубного турніру Європи.

