В Лізі чемпіонів 2025-2026 підходять до завершення матчі останньої стадії кваліфікації. За підсумками раунду плей-оф відбору буде визначено сім команд, що зіграють на "етапі ліги", повідомляє 24 Канал.
Хто дебютує в Лізі чемпіонів?
На жаль, єдиний представник України в цьому турнірі вже завершив свій шлях. Київське Динамо у третьому кваліфікаційному раунді двічі поступилось Пафосу та вилетіло в Лігу Європи.
Самі ж кіпріоти пройшли в основну стадію ЛЧ. Кривдник киян у статусі зміг подолати бар'єр у вигляді сербської Црвени Звезди. Для Пафоса це перший вихід в груповий етап головного єврокубка.
Також вперше в історії в основній стадії змагання візьмуть участь Кайрат та Буде-Глімт. Клуб з Казахстану сенсаційно вибив з турніру Селтік, вигравши серію пенальті. У свою чергу норвежці не мали проблем з австрійським Штурмом після перемоги 5:0 у першому матчі.
Всі результати матчів раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів:
- Кайрат (Казахстан) – Селтік (Шотландія) 0:0, по пен – 3:2 (перший матч – 0:0)
- Пафос (Кіпр) – Црвена Звезда (Сербія) 1:1 (перший матч – 2:1)
Голи: Жажа, 90 – Іванич, 60.
- Штурм (Австрія) – Буде-Глімт (Норвегія) 2:1 (перший матч – 0:5)
Голи: Джатта, 30, Ерманн, 73 – Йоргенсен, 15.
- Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Угорщина) (перший матч – 3:1)
- Копенгаген (Данія) – Базель (Швейцарія) (перший матч – 1:1)
- Бенфіка (Португалія) – Фенербахче (Туреччина) (перший матч – 0:0)
- Брюгге (Бельгія) – Рейнджерс (Шотландія) (перший матч – 3:1)
Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів відбудеться 28 серпня в Монако. Вперше з 2005 року в головному єврокубку не зіграє жодний представник України. Повний список команд-учасниць "етапу ліги" наступний:
- ПСЖ (Франція)
- Тоттенхем (Англія)
- Ліверпуль (Англія)
- Арсенал (Англія)
- Челсі (Англія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Ньюкасл (Англія)
- Барселона (Іспанія)
- Реал (Іспанія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Атлетік (Іспанія)
- Наполі (Італія)
- Інтер (Італія)
- Ювентус (Італія)
- Аталанта (Італія)
- Баварія (Німеччина)
- Баєр (Німеччина)
- Айнтрахт (Німеччина)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- Марсель (Франція)
- Монако (Франція)
- ПСВ (Нідерланди)
- Аякс (Нідерланди)
- Спортінг (Португалія)
- Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія)
- Славія (Чехія)
- Галатасарай (Туреччина)
- Олімпіакос (Греція)
- Кайрат (Казахстан)
- Буде-Глімт (Норвегія)
- Пафос (Кіпр)