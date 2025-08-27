В Лізі чемпіонів 2025-2026 підходять до завершення матчі останньої стадії кваліфікації. За підсумками раунду плей-оф відбору буде визначено сім команд, що зіграють на "етапі ліги", повідомляє 24 Канал.

Хто дебютує в Лізі чемпіонів?

На жаль, єдиний представник України в цьому турнірі вже завершив свій шлях. Київське Динамо у третьому кваліфікаційному раунді двічі поступилось Пафосу та вилетіло в Лігу Європи.

Самі ж кіпріоти пройшли в основну стадію ЛЧ. Кривдник киян у статусі зміг подолати бар'єр у вигляді сербської Црвени Звезди. Для Пафоса це перший вихід в груповий етап головного єврокубка.

Також вперше в історії в основній стадії змагання візьмуть участь Кайрат та Буде-Глімт. Клуб з Казахстану сенсаційно вибив з турніру Селтік, вигравши серію пенальті. У свою чергу норвежці не мали проблем з австрійським Штурмом після перемоги 5:0 у першому матчі.

Всі результати матчів раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів:

  • Кайрат (Казахстан) – Селтік (Шотландія) 0:0, по пен – 3:2 (перший матч – 0:0)
  • Пафос (Кіпр) – Црвена Звезда (Сербія) 1:1 (перший матч – 2:1)
    Голи: Жажа, 90 – Іванич, 60.
  • Штурм (Австрія) – Буде-Глімт (Норвегія) 2:1 (перший матч – 0:5)
    Голи: Джатта, 30, Ерманн, 73 – Йоргенсен, 15.
  • Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Угорщина) (перший матч – 3:1)
  • Копенгаген (Данія) – Базель (Швейцарія) (перший матч – 1:1)
  • Бенфіка (Португалія) – Фенербахче (Туреччина) (перший матч – 0:0)
  • Брюгге (Бельгія) – Рейнджерс (Шотландія) (перший матч – 3:1)

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів відбудеться 28 серпня в Монако. Вперше з 2005 року в головному єврокубку не зіграє жодний представник України. Повний список команд-учасниць "етапу ліги" наступний:

  • ПСЖ (Франція)
  • Тоттенхем (Англія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Арсенал (Англія)
  • Челсі (Англія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Ньюкасл (Англія)
  • Барселона (Іспанія)
  • Реал (Іспанія)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Атлетік (Іспанія)
  • Наполі (Італія)
  • Інтер (Італія)
  • Ювентус (Італія)
  • Аталанта (Італія)
  • Баварія (Німеччина)
  • Баєр (Німеччина)
  • Айнтрахт (Німеччина)
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  • Марсель (Франція)
  • Монако (Франція)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Спортінг (Португалія)
  • Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія)
  • Славія (Чехія)
  • Галатасарай (Туреччина)
  • Олімпіакос (Греція)
  • Кайрат (Казахстан)
  • Буде-Глімт (Норвегія)
  • Пафос (Кіпр)