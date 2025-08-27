В Лиге чемпионов 2025-2026 подходят к завершению матчи последней стадии квалификации. По итогам раунда плей-офф отбора будет определено семь команд, которые сыграют на "этапе лиги", сообщает 24 Канал.

Кто дебютирует в Лиге чемпионов?

К сожалению, единственный представитель Украины в этом турнире уже завершил свой путь. Киевское Динамо в третьем квалификационном раунде дважды уступило Пафосу и вылетело в Лигу Европы.

Сами же киприоты прошли в основную стадию ЛЧ. Обидчик киевлян в статусе смог преодолеть барьер в виде сербской Црвены Звезды. Для Пафоса это первый выход в групповой этап главного еврокубка.

Также впервые в истории в основной стадии соревнования примут участие Кайрат и Буде-Глимт. Клуб из Казахстана сенсационно выбил из турнира Селтик, выиграв серию пенальти. В свою очередь норвежцы не имели проблем с австрийским Штурмом после победы 5:0 в первом матче.

Все результаты матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

  • Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) 0:0, по пен – 3:2 (первый матч – 0:0)
  • Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) 1:1 (первый матч – 2:1)
    Голы: Жажа, 90 – Иванич, 60.
  • Штурм (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:1 (первый матч – 0:5)
    Голы: Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15.
  • Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) (первый матч – 3:1)
  • Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) (первый матч – 1:1)
  • Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) (первый матч – 0:0)
  • Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) (первый матч – 3:1)

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов состоится 28 августа в Монако. Впервые с 2005 года в главном еврокубке не сыграет ни один представитель Украины. Полный список команд-участниц "этапа лиги" следующий:

  • ПСЖ (Франция)
  • Тоттенхэм (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ньюкасл (Англия)
  • Барселона (Испания)
  • Реал (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Вильярреал (Испания)
  • Атлетик (Испания)
  • Наполи (Италия)
  • Интер (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • Аталанта (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • Байер (Германия)
  • Айнтрахт (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Марсель (Франция)
  • Монако (Франция)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Спортинг (Португалия)
  • Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Славия (Чехия)
  • Галатасарай (Турция)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Кайрат (Казахстан)
  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Пафос (Кипр)