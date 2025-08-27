В Лиге чемпионов 2025-2026 подходят к завершению матчи последней стадии квалификации. По итогам раунда плей-офф отбора будет определено семь команд, которые сыграют на "этапе лиги", сообщает 24 Канал.

Кто дебютирует в Лиге чемпионов?

К сожалению, единственный представитель Украины в этом турнире уже завершил свой путь. Киевское Динамо в третьем квалификационном раунде дважды уступило Пафосу и вылетело в Лигу Европы.

Сами же киприоты прошли в основную стадию ЛЧ. Обидчик киевлян в статусе смог преодолеть барьер в виде сербской Црвены Звезды. Для Пафоса это первый выход в групповой этап главного еврокубка.

Также впервые в истории в основной стадии соревнования примут участие Кайрат и Буде-Глимт. Клуб из Казахстана сенсационно выбил из турнира Селтик, выиграв серию пенальти. В свою очередь норвежцы не имели проблем с австрийским Штурмом после победы 5:0 в первом матче.

Все результаты матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) 0:0 , по пен – 3:2 (первый матч – 0:0)

(Казахстан) – Селтик (Шотландия) , по пен – Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы : Жажа, 90 – Иванич, 60.

(Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) : Жажа, 90 – Иванич, 60. Штурм (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:1 (первый матч – 0:5)

Голы : Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15.

(Норвегия) : Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15. Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) (первый матч – 3:1)

Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) (первый матч – 1:1)

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) (первый матч – 0:0)

Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) (первый матч – 3:1)

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов состоится 28 августа в Монако. Впервые с 2005 года в главном еврокубке не сыграет ни один представитель Украины. Полный список команд-участниц "этапа лиги" следующий: