Остання стадія кваліфікації Ліги чемпіонів визначить сім команд, що зіграють на етапі ліги. Серед них буде аж троє дебютантів цього турніру.

В Лізі чемпіонів 2025-2026 підходять до завершення матчі останньої стадії кваліфікації. За підсумками раунду плей-оф відбору буде визначено сім команд, що зіграють на "етапі ліги", повідомляє 24 Канал.

Хто дебютує в Лізі чемпіонів?

На жаль, єдиний представник України в цьому турнірі вже завершив свій шлях. Київське Динамо у третьому кваліфікаційному раунді двічі поступилось Пафосу та вилетіло в Лігу Європи.

Самі ж кіпріоти пройшли в основну стадію ЛЧ. Кривдник киян у статусі зміг подолати бар'єр у вигляді сербської Црвени Звезди. Для Пафоса це перший вихід в груповий етап головного єврокубка.

Також вперше в історії в основній стадії змагання візьмуть участь Кайрат та Буде-Глімт. Клуб з Казахстану сенсаційно вибив з турніру Селтік, вигравши серію пенальті. У свою чергу норвежці не мали проблем з австрійським Штурмом після перемоги 5:0 у першому матчі.

Всі результати матчів раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів:

Кайрат (Казахстан) – Селтік (Шотландія) 0:0 , по пен – 3:2 (перший матч – 0:0)

(Казахстан) – Селтік (Шотландія) , по пен – Пафос (Кіпр) – Црвена Звезда (Сербія) 1:1 (перший матч – 2:1)

Голи : Жажа, 90 – Іванич, 60.

(Кіпр) – Црвена Звезда (Сербія) : Жажа, 90 – Іванич, 60. Штурм (Австрія) – Буде-Глімт (Норвегія) 2:1 (перший матч – 0:5)

Голи : Джатта, 30, Ерманн, 73 – Йоргенсен, 15.

(Норвегія) : Джатта, 30, Ерманн, 73 – Йоргенсен, 15. Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Угорщина) (перший матч – 3:1)

Копенгаген (Данія) – Базель (Швейцарія) (перший матч – 1:1)

Бенфіка (Португалія) – Фенербахче (Туреччина) (перший матч – 0:0)

Брюгге (Бельгія) – Рейнджерс (Шотландія) (перший матч – 3:1)

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів відбудеться 28 серпня в Монако. Вперше з 2005 року в головному єврокубку не зіграє жодний представник України. Повний список команд-учасниць "етапу ліги" наступний: