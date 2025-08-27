Обидчик Динамо вышел в Лигу чемпионов: все результаты раунда плей-офф квалификации
- Определились три из семи команд, которые прошли квалификацию Лиги чемпионов.
- Киевское Динамо выбыло из квалификации Лиги чемпионов и оставило Украину без представителя.
- Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов состоится 28 августа в Монако.
Последняя стадия квалификации Лиги чемпионов определит семь команд, которые сыграют на этапе лиги. Среди них будет аж трое дебютантов этого турнира.
В Лиге чемпионов 2025-2026 подходят к завершению матчи последней стадии квалификации. По итогам раунда плей-офф отбора будет определено семь команд, которые сыграют на "этапе лиги", сообщает 24 Канал.
Кто дебютирует в Лиге чемпионов?
К сожалению, единственный представитель Украины в этом турнире уже завершил свой путь. Киевское Динамо в третьем квалификационном раунде дважды уступило Пафосу и вылетело в Лигу Европы.
Сами же киприоты прошли в основную стадию ЛЧ. Обидчик киевлян в статусе смог преодолеть барьер в виде сербской Црвены Звезды. Для Пафоса это первый выход в групповой этап главного еврокубка.
Также впервые в истории в основной стадии соревнования примут участие Кайрат и Буде-Глимт. Клуб из Казахстана сенсационно выбил из турнира Селтик, выиграв серию пенальти. В свою очередь норвежцы не имели проблем с австрийским Штурмом после победы 5:0 в первом матче.
Все результаты матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:
- Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) 0:0, по пен – 3:2 (первый матч – 0:0)
- Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) 1:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Жажа, 90 – Иванич, 60.
- Штурм (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:1 (первый матч – 0:5)
Голы: Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15.
- Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) (первый матч – 3:1)
- Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) (первый матч – 1:1)
- Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) (первый матч – 0:0)
- Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) (первый матч – 3:1)
Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов состоится 28 августа в Монако. Впервые с 2005 года в главном еврокубке не сыграет ни один представитель Украины. Полный список команд-участниц "этапа лиги" следующий:
- ПСЖ (Франция)
- Тоттенхэм (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Челси (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Ньюкасл (Англия)
- Барселона (Испания)
- Реал (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Вильярреал (Испания)
- Атлетик (Испания)
- Наполи (Италия)
- Интер (Италия)
- Ювентус (Италия)
- Аталанта (Италия)
- Бавария (Германия)
- Байер (Германия)
- Айнтрахт (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Марсель (Франция)
- Монако (Франция)
- ПСВ (Нидерланды)
- Аякс (Нидерланды)
- Спортинг (Португалия)
- Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Славия (Чехия)
- Галатасарай (Турция)
- Олимпиакос (Греция)
- Кайрат (Казахстан)
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Пафос (Кипр)