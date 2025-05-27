Всі учасники Ліги чемпіонів 2025-2026: хто та коли стартуватиме в головному єврокубку

82 клуби отримали право зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Головні претенденти на трофей потрапили одразу в основну стадію, тоді як представнику України київському Динамо доведеться проходити кваліфікацію.

Європейські чемпіонати завершили сезон 2024-2025. В кожній із країн визначився чемпіон, а також команди, які відправляться на наступний сезон в єврокубки, повідомляє 24 Канал.

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Основна стадія

Таким чином, вже відомі всі команди, які напряму потрапили в основний етап Ліги чемпіонів. Згідно з форматом, прямі місця в турнірі отримали 29 команд, серед яких шість – з Англії. Повний список учасників такий:

АНГЛІЯ : Тоттенхем, Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл.

: Тоттенхем, Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл. ІСПАНІЯ : Барселона, Реал, Атлетіко, Атлетік, Вільярреал.

: Барселона, Реал, Атлетіко, Атлетік, Вільярреал. ІТАЛІЯ : Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус.

: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус. НІМЕЧЧИНА : Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Д.

: Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Д. ФРАНЦІЯ : ПСЖ, Марсель, Монако.

: ПСЖ, Марсель, Монако. НІДЕРЛАНДИ : ПСВ, Аякс.

: ПСВ, Аякс. ПОРТУГАЛІЯ : Спортінг.

: Спортінг. БЕЛЬГІЯ : Юніон Сен-Жиллуаз.

: Юніон Сен-Жиллуаз. ТУРЕЧЧИНА : Галатасарай.

: Галатасарай. ЧЕХІЯ : Славія.

: Славія. ГРЕЦІЯ: Олімпіакос.

Кваліфікація

Ще 7 команд визначаться за підсумком кваліфікації, яка буде поділена на "Шлях чемпіонів" та "Шлях представників ліг". З останнього в турнір вийдуть два клуби. Претенденти та раунд їх старту наступні:

ПЛЕЙ-ОФ 3 КВ. РАУНД 2 КВ. РАУНД 1 КВ. РАУНД - Ніцца (Франція)

(Франція) Феєнорд (Нідерланди)

(Нідерланди) Бенфіка (Португалія)

(Португалія) Брюгге (Бельгія)

(Бельгія) Фенербахче (Туреччина) Вікторія (Чехія)

(Чехія) Рейнджерс (Шотландія)

(Шотландія) Серветт (Швейцарія)

(Швейцарія) Зальцбург (Австрія)

(Австрія) Бранн (Норвегія)

(Норвегія) Панатінаїкос (Греція) -

У свою чергу ще 42 клуби розіграють п'ять путівок через "Шлях чемпіонів". Саме тут спробує пробитися в основний етап київське Динамо. Це перший випадок з сезону 2008-2009, коли чемпіон України не має гарантованого місця в основному етапі.

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Учасники та раунди старту команд з "Шляху чемпіонів":

ПЛЕЙ-ОФ 3 КВ. РАУНД 2 КВ. РАУНД 1 КВ. РАУНД Селтік (Шотландія)

(Шотландія) Базель (Швейцарія)

(Швейцарія) Штурм (Австрія)

(Австрія) Буде-Глімт (Норвегія) - Копенгаген (Данія)

(Данія) Маккабі Т.-А. (Ізраїль)

(Ізраїль) Динамо (Україна)

(Україна) Црвена Звезда (Сербія)

(Сербія) Рієка (Хорватія)

(Хорватія) Лех (Польща)

(Польща) Пафос (Кіпр)

(Кіпр) Ференцварош (Угорщина)

(Угорщина) Карабах (Азербайджан)

(Азербайджан) Слован (Словаччина) Мальме (Швеція)

(Швеція) Стяуа (Румунія)

(Румунія) Лудогорець (Болгарія)

(Болгарія) Олімпія (Словенія)

(Словенія) Мілсамі (Молдова)

(Молдова) Дріта (Косово)

(Косово) Кайрат (Казахстан)

(Казахстан) КуПС (Фінляндія)

(Фінляндія) Шелбурн (Ірландія)

(Ірландія) Ноа (Вірменія)

(Вірменія) РФШ (Латвія)

(Латвія) Вікінгур (Фарери)

(Фарери) Зрінські (Боснія)

(Боснія) Брейдаблік (Ісландія)

(Ісландія) Лінфілд (П. Ірландія)

(П. Ірландія) Діфферданж (Люксембург)

(Люксембург) Жальгіріс (Литва)

(Литва) Хамрун Спартанс (Мальта)

(Мальта) Іберія (Грузія)

(Грузія) Егнатія (Албанія)

(Албанія) Левадія (Естонія)

(Естонія) Динамо М (Білорусь)

(Білорусь) Шкендія (П. Македонія)

(П. Македонія) Інтер Ескальдес (Андорра)

(Андорра) Нью-Сейнтс (Вельс)

(Вельс) Будучность (Чорногорія)

(Чорногорія) Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

(Гібралтар) Віртус (Сан-Марино)

Підопічним Шовковського для успіху необхідно пройти трьох суперників. Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2025-2026 відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті на "Пушкаш Арені".