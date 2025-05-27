Всі учасники Ліги чемпіонів 2025-2026: хто та коли стартуватиме в головному єврокубку
82 клуби отримали право зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Головні претенденти на трофей потрапили одразу в основну стадію, тоді як представнику України київському Динамо доведеться проходити кваліфікацію.
Європейські чемпіонати завершили сезон 2024-2025. В кожній із країн визначився чемпіон, а також команди, які відправляться на наступний сезон в єврокубки, повідомляє 24 Канал.
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Основна стадія
Таким чином, вже відомі всі команди, які напряму потрапили в основний етап Ліги чемпіонів. Згідно з форматом, прямі місця в турнірі отримали 29 команд, серед яких шість – з Англії. Повний список учасників такий:
- АНГЛІЯ: Тоттенхем, Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл.
- ІСПАНІЯ: Барселона, Реал, Атлетіко, Атлетік, Вільярреал.
- ІТАЛІЯ: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус.
- НІМЕЧЧИНА: Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Д.
- ФРАНЦІЯ: ПСЖ, Марсель, Монако.
- НІДЕРЛАНДИ: ПСВ, Аякс.
- ПОРТУГАЛІЯ: Спортінг.
- БЕЛЬГІЯ: Юніон Сен-Жиллуаз.
- ТУРЕЧЧИНА: Галатасарай.
- ЧЕХІЯ: Славія.
- ГРЕЦІЯ: Олімпіакос.
Кваліфікація
Ще 7 команд визначаться за підсумком кваліфікації, яка буде поділена на "Шлях чемпіонів" та "Шлях представників ліг". З останнього в турнір вийдуть два клуби. Претенденти та раунд їх старту наступні:
|ПЛЕЙ-ОФ
|3 КВ. РАУНД
|2 КВ. РАУНД
|1 КВ. РАУНД
|-
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|-
У свою чергу ще 42 клуби розіграють п'ять путівок через "Шлях чемпіонів". Саме тут спробує пробитися в основний етап київське Динамо. Це перший випадок з сезону 2008-2009, коли чемпіон України не має гарантованого місця в основному етапі.
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Учасники та раунди старту команд з "Шляху чемпіонів":
|ПЛЕЙ-ОФ
|3 КВ. РАУНД
|2 КВ. РАУНД
|1 КВ. РАУНД
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|-
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Підопічним Шовковського для успіху необхідно пройти трьох суперників. Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2025-2026 відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті на "Пушкаш Арені".