5 листопада, 08:53
Ліга чемпіонів: турнірна таблиця сезону 2026/2027
У Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 завершився четвертий тур, за підсумком якого без втрат очок залишились 2 команди. Це ПСЖ і Реал, які мають по 12 балів.
Окрім ПСЖ і Реалу, до топ-8 турнірної табилці входять Арсенал, Комо, Барселона, Астон Вілла, Ман Сіті та Ліверпуль, повідомляє 24 Канал. Позиції з першої до восьмої гарантують клубам участь в 1/8 фіналу.
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів
Донецький Шахтар, єдиний представник України у Лізі чемпіонів, після чотирьох поєдинків набрав 4 очки та розмістився на 21-й сходинці. Ця позиція дозволяє "гірникам" вийти у плей-оф, проте в раунд 1/16 фіналу.
Зазначимо, що 5 тур Ліги чемпіонів відбудеться 24 – 25 листопада.
Зокрема, в нього Шахтар прийматиме турецький Фенербахче.
Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів
- 3 листопада, 19:45. Шахтар – Спортинг 0:1
- 3 листопада, 19:45. Галатасарай – Штутгарт 2:0
- 3 листопада, 22:00. Барселона – Астон Вілла 3:0
- 3 листопада, 22:00. Атлетіко – Баварія 0:2
- 3 листопада, 22:00. Буде-Глімт – Лілль 0:0
- 3 листопада, 22:00. Вільярреал – ПСЖ 0:6
- 3 листопада, 22:00. Манчестер Юнайтед – Рома 3:2
- 3 листопада, 22:00. Феєнорд – Інтер 0:3
- 3 листопада, 22:00. ЛАСК – Слован 4:0
- 4 листопада, 19:45. Фенербахче – Ліверпуль 3:2
- 4 листопада, 19:45. АЕК – Реал 2:3
- 4 листопада, 22:00. Лейпциг – Манчестер Сіті 2:3
- 4 листопада, 22:00. Славія – Арсенал 1:2
- 4 листопада, 22:00. ПСВ – Брюгге 1:2
- 4 листопада, 22:00. Порту – Наполі 4:1
- 4 листопада, 22:00. Ланс – Комо 1:9
- 4 листопада, 22:00. Боруссія Д – Бетіс 2:1
- 4 листопада, 22:00. Вікінг – Сабах 4:1