Ліга чемпіонів: турнірна таблиця сезону 2026/2027

У Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 завершився четвертий тур, за підсумком якого без втрат очок залишились 2 команди. Це ПСЖ і Реал, які мають по 12 балів.

Окрім ПСЖ і Реалу, до топ-8 турнірної табилці входять Арсенал, Комо, Барселона, Астон Вілла, Ман Сіті та Ліверпуль, повідомляє 24 Канал. Позиції з першої до восьмої гарантують клубам участь в 1/8 фіналу.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар, єдиний представник України у Лізі чемпіонів, після чотирьох поєдинків набрав 4 очки та розмістився на 21-й сходинці. Ця позиція дозволяє "гірникам" вийти у плей-оф, проте в раунд 1/16 фіналу.

Зазначимо, що 5 тур Ліги чемпіонів відбудеться 24 – 25 листопада.

Зокрема, в нього Шахтар прийматиме турецький Фенербахче.

Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

3 листопада, 19:45 . Шахтар – Спортинг 0:1

. Шахтар – Спортинг 3 листопада, 19:45 . Галатасарай – Штутгарт 2:0

. Галатасарай – Штутгарт 3 листопада, 22:00 . Барселона – Астон Вілла 3:0

. Барселона – Астон Вілла 3 листопада, 22:00 . Атлетіко – Баварія 0:2

. Атлетіко – Баварія 3 листопада, 22:00 . Буде-Глімт – Лілль 0:0

. Буде-Глімт – Лілль 3 листопада, 22:00 . Вільярреал – ПСЖ 0:6

. Вільярреал – ПСЖ 3 листопада, 22:00 . Манчестер Юнайтед – Рома 3:2

. Манчестер Юнайтед – Рома 3 листопада, 22:00 . Феєнорд – Інтер 0:3

. Феєнорд – Інтер 3 листопада, 22:00 . ЛАСК – Слован 4:0

. ЛАСК – Слован 4 листопада, 19:45 . Фенербахче – Ліверпуль 3:2

. Фенербахче – Ліверпуль 4 листопада, 19:45 . АЕК – Реал 2:3

. АЕК – Реал 4 листопада, 22:00 . Лейпциг – Манчестер Сіті 2:3

. Лейпциг – Манчестер Сіті 4 листопада, 22:00 . Славія – Арсенал 1:2

. Славія – Арсенал 4 листопада, 22:00 . ПСВ – Брюгге 1:2

. ПСВ – Брюгге 4 листопада, 22:00 . Порту – Наполі 4:1

. Порту – Наполі 4 листопада, 22:00 . Ланс – Комо 1:9

. Ланс – Комо 4 листопада, 22:00 . Боруссія Д – Бетіс 2:1

. Боруссія Д – Бетіс 4 листопада, 22:00. Вікінг – Сабах 4:1