Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Футбол Ліга чемпіонів: турнірна таблиця сезону 2026/2027
5 листопада, 08:53
3

Ліга чемпіонів: турнірна таблиця сезону 2026/2027

Михайло Гема

У Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 завершився четвертий тур, за підсумком якого без втрат очок залишились 2 команди. Це ПСЖ і Реал, які мають по 12 балів.

Окрім ПСЖ і Реалу, до топ-8 турнірної табилці входять Арсенал, Комо, Барселона, Астон Вілла, Ман Сіті та Ліверпуль, повідомляє 24 Канал. Позиції з першої до восьмої гарантують клубам участь в 1/8 фіналу.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар, єдиний представник України у Лізі чемпіонів, після чотирьох поєдинків набрав 4 очки та розмістився на 21-й сходинці. Ця позиція дозволяє "гірникам" вийти у плей-оф, проте в раунд 1/16 фіналу.

Зазначимо, що 5 тур Ліги чемпіонів відбудеться 24 – 25 листопада.

Зокрема, в нього Шахтар прийматиме турецький Фенербахче.

Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

  • 3 листопада, 19:45. Шахтар – Спортинг 0:1
  • 3 листопада, 19:45. Галатасарай – Штутгарт 2:0
  • 3 листопада, 22:00. Барселона – Астон Вілла 3:0
  • 3 листопада, 22:00. Атлетіко – Баварія 0:2
  • 3 листопада, 22:00. Буде-Глімт – Лілль 0:0
  • 3 листопада, 22:00. Вільярреал – ПСЖ 0:6
  • 3 листопада, 22:00. Манчестер Юнайтед – Рома 3:2
  • 3 листопада, 22:00. Феєнорд – Інтер 0:3
  • 3 листопада, 22:00. ЛАСК – Слован 4:0
  • 4 листопада, 19:45. Фенербахче – Ліверпуль 3:2
  • 4 листопада, 19:45. АЕК – Реал 2:3
  • 4 листопада, 22:00. Лейпциг – Манчестер Сіті 2:3
  • 4 листопада, 22:00. Славія – Арсенал 1:2
  • 4 листопада, 22:00. ПСВ – Брюгге 1:2
  • 4 листопада, 22:00. Порту – Наполі 4:1
  • 4 листопада, 22:00. Ланс – Комо 1:9
  • 4 листопада, 22:00. Боруссія Д – Бетіс 2:1
  • 4 листопада, 22:00. Вікінг – Сабах 4:1
#РЕКЛАМА
24 Канал
ЛАСК
03.11.26, 22:00
Тотал більше 4.25
3.0
Зробити ставку
Слован Братислава
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Футбол
Футбол