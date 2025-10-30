Це перший турнір в історії, коли Україна представлена більш ніж однією командою. Свої перші матчі у футзальній Лізі чемпіонів відіграли столичні ХІТ та Київ Футзал, повідомляє 24 Канал.

Як зіграли представники України?

Чинні чемпіони України відіграли стартовий матч проти македонського клубу Форса та не залишили суперника ані шансу. ХІТу вдалось забити аж десять голів у ворота балканців.

Вже після першого тайму кияни вигравали 4:1, але у другій половині українцям вдалось ще більше наростити гандикап. Хет-триком відзначився Олександр Педяш.

Огляд матчу ХІТ – Форса: дивитися відео

У свою чергу Андрій Мельник та Євген Жук мають по дублю. Підсумковий рахунок – 10:2 на користь ХІТа. А ось Київ Футзал не зміг стартувати з перемоги.

Віцечемпіон України, який утворився шляхом об'єднання команд Аврора та SkyUp, грав проти словенської Вргніки (2:2). Після голу Грицини суперник зміг забити двічі, але перемогу не втримав. Рятівний гол на рахунку бразильця Кайке.

