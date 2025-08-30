У сезоні-2025/2026 уперше жоден український футбольний клуб не гратиме в Лізі чемпіонів. Ба більше, не буде наших представників і в Лізі Європи, а Динамо та Шахтар дебютують у Лізі конференцій.

Своєю думкою щодо перспектив двох грандів УПЛ у цьому турнірі висловився Владислав Ващук. Колишній футболіст збірної України розповів, чи вірить в успішну єврокубкову кампанію для Динамо та Шахтаря, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

Що прогнозує Ващук Динамо та Шахтарю в ЛК?

За словами ексзахисника "біло-синіх", обидва клуби здатні пошуміти у третьому за силою європейському міжнародному турнірі. Він заявив, що наші гранди мають шанси навіть тріумфувати в Лізі конференцій.

Перспективи хороші, але є багато факторів, які треба враховувати. У нас йде війна, у клубів важка логістика, постійні переїзди. Чи зможуть Динамо та Шахтар поборотися за трофей? Ну, а чому ні? Грандів у Лізі конференцій не так багато, як у Лізі чемпіонів та Лізі Європи,

– сказав Ващук.

Зазначимо, що свої виступи у цьому турнірі команди розпочнуть на початку жовтня. Напередодні вони дізналися суперників, яким протистоятимуть у Лізі конференцій.

Довідка. Свій шлях у єврокубках сезону-2025/2026 Динамо розпочинало з Ліги чемпіонів, а Шахтар – з Ліги Європи. Проте їм не вдалося пробитися до цих турнірів через сито кваліфікації.

Нагадаємо, що Владислав Ващук з травня 2023 року служить у Національній гвардії України. Він розпочинав свій шлях у війську зі звання солдата, а нещодавно став лейтенантом.