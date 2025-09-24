У середу, 24 вересня, в Лізі Європи 2025-2026 стартує основна стадія турніру. В боротьбі за другий за рангом єврокубок залишилось 36 команд, повідомляє 24 Канал.

До теми Ліга чемпіонів 2025-2026: календар, результати матчів і турнірна таблиця

Хто з українців гратиме в Лізі Європи?

Серед них не залишилось представників УПЛ. Шахтар у кваліфікації пройшов Ільвес та Бешикташ, а от Панатінаїкос виявився сильнішим за донеччан.

Динамо також мало шанси зіграти на етапі ліги ЛЄ після вильоту з Ліги чемпіонів. Проте команда Олександра Шовковського не змогла пройти Маккабі Тель-Авів – 1:3 та 1:0.

Тим не менш, турнір не залишиться без українців. Артем Довбик спробує здійснити прорив у Лізі Європи разом із Ромою. У свою чергу в складі Ноттінгем Форест виступатиме Олександр Зінченко, якого в останній момент внесли до заявки.

На правах реклами

Прогноз Favbet

Приємно, що обидва клуби з українцями розглядаються як головні претенденти на трофей. Рома взагалі є другим фаворитом змагання, на її чемпіонство виставлений коефіцієнт 7,00.

Більше шансів Favbet дає лише Астон Віллі. У свою чергу команда Зінченка входить у топ-шістку претендентів на перемогу. Підсумковий успіх Ноттінгем Форест оцінюється у 12,00.

Головні фаворити Ліги Європи 2025-2026:

Астон Вілла – 6,00

Рома – 7,00

Бетіс – 11,00

Порту – 11,00

Болонья – 11,00

Ноттінгем Форест – 12,00

Ліон – 15,00

Сельта – 15,00

Лілль – 20,00

Штутгарт – 21,00

Фрайбург – 21,00

Базель – 21,00

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Нагадаємо, що перемога в Лізі Європи дасть команді пряму путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон незалежно від місця в чемпіонаті. Таким правом скористався Тоттенхем.

"Шпори" цього року виграли трофей ЛЄ у фіналі проти Манчестер Юнайтед та потрапили в головний єврокубок. При цьому в АПЛ лондонці фінішували аж 17-ми. Фінал Ліги Європи 2025-2026 відбудеться 20 травня в Стамбулі.