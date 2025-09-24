У середу, 24 вересня, в Лізі Європи 2025-2026 стартує основна стадія турніру. В боротьбі за другий за рангом єврокубок залишилось 36 команд, повідомляє 24 Канал.
Хто з українців гратиме в Лізі Європи?
Серед них не залишилось представників УПЛ. Шахтар у кваліфікації пройшов Ільвес та Бешикташ, а от Панатінаїкос виявився сильнішим за донеччан.
Динамо також мало шанси зіграти на етапі ліги ЛЄ після вильоту з Ліги чемпіонів. Проте команда Олександра Шовковського не змогла пройти Маккабі Тель-Авів – 1:3 та 1:0.
Тим не менш, турнір не залишиться без українців. Артем Довбик спробує здійснити прорив у Лізі Європи разом із Ромою. У свою чергу в складі Ноттінгем Форест виступатиме Олександр Зінченко, якого в останній момент внесли до заявки.
Приємно, що обидва клуби з українцями розглядаються як головні претенденти на трофей. Рома взагалі є другим фаворитом змагання, на її чемпіонство виставлений коефіцієнт 7,00.
Більше шансів Favbet дає лише Астон Віллі. У свою чергу команда Зінченка входить у топ-шістку претендентів на перемогу. Підсумковий успіх Ноттінгем Форест оцінюється у 12,00.
Головні фаворити Ліги Європи 2025-2026:
- Астон Вілла – 6,00
- Рома – 7,00
- Бетіс – 11,00
- Порту – 11,00
- Болонья – 11,00
- Ноттінгем Форест – 12,00
- Ліон – 15,00
- Сельта – 15,00
- Лілль – 20,00
- Штутгарт – 21,00
- Фрайбург – 21,00
- Базель – 21,00
Нагадаємо, що перемога в Лізі Європи дасть команді пряму путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон незалежно від місця в чемпіонаті. Таким правом скористався Тоттенхем.
"Шпори" цього року виграли трофей ЛЄ у фіналі проти Манчестер Юнайтед та потрапили в головний єврокубок. При цьому в АПЛ лондонці фінішували аж 17-ми. Фінал Ліги Європи 2025-2026 відбудеться 20 травня в Стамбулі.