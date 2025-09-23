"Лісники" дозаявили Олександра Зінченка на участь у європейському турнірі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Читайте також "Це неймовірний клуб": Зінченко вперше висловився про перехід у Ноттінгем
Як Зінченко потрапив у заявку Ноттінгема на ЛЄ?
Олександр Зінченко після переходу у Ноттінгем Форест опинився поза заявкою команди на Лігу Європи 2025/2026. Проте український футболіст все-таки отримав шанс зіграти у єврокубку.
Причина у тому, що Ола Айна отримав пошкодження та не зможе найближчим часом допомогти Ноттінгему на полі. Через це Олександр Зінченко замінить травмованого захисника "лісників" та зіграє у Лізі Європи.
Перший матч Ліги Європи 2025/2026 за участі Ноттінгем Форест відбудеться у середу 24 вересня. "Лісники" на виїзді зіграють з Бетісом.
Відзначимо, що раніше Ноттінгем Форест підписав нового тренера. Олександра Зінченка тренуватиме Енджі Постекоглу, який минулого сезону виграв Лігу Європи на чолі Тоттенхема.
Як Зінченко виступає у Ноттінгемі?
Олександр Зінченко перейшов в Ноттінгем Форест наприкінці літнього трансферного вікна 2025 року. "Лісники" орендували українського футболіста в Арсенала до кінця сезону 2025/2026.
Зінченко вже зіграв у першому матчі за Ноттінгем Форест в АПЛ. Лідер збірної України встиг привезти гол у ворота нового клубу.
Фанати "лісників" розлючені грою Олександра Зінченка у матчі проти Бернлі. Про те знайшлись ті, хто став на захист українського футболіста.