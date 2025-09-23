"Лесники" дозаявили Александра Зинченко на участие в европейском турнире. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Как Зинченко попал в заявку Ноттингема на ЛЕ?
Александр Зинченко после перехода в Ноттингем Форест оказался вне заявки команды на Лигу Европы 2025/2026. Однако украинский футболист все-таки получил шанс сыграть в еврокубке.
Причина в том, что Ола Айна получил повреждение и не сможет в ближайшее время помочь Ноттингему на поле. Поэтому Александр Зинченко заменит травмированного защитника "лесников" и сыграет в Лиге Европы.
Первый матч Лиги Европы 2025/2026 с участием Ноттингем Форест состоится в среду 24 сентября. "Лесники" на выезде сыграют с Бетисом.
Отметим, что ранее Ноттингем Форест подписал нового тренера. Александра Зинченко будет тренировать Энджи Постекоглу, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы во главе Тоттенхэма.
Как Зинченко выступает в Ноттингеме?
Александр Зинченко перешел в Ноттингем Форест в конце летнего трансферного окна 2025 года. "Лесники" арендовали украинского футболиста у Арсенала до конца сезона 2025/2026.
Зинченко уже сыграл в первом матче за Ноттингем Форест в АПЛ. Лидер сборной Украины успел привезти гол в ворота нового клуба.
Фанаты "лесников" разъярены игрой Александра Зинченко в матче против Бернли. О том нашлись те, кто стал на защиту украинского футболиста.