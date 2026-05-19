У середу, 20 травня, на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі зустрінуться німецький Фрайбург та англійська Астон Вілла. Про це повідомляє 24 Канал.

Що значить Ліга Європи для цих команд?

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері має величезний досвід у цьому турнірі: він уже чотири рази вигравав Лігу Європи – тричі з Севільєю та один раз з Вільярреалом.

Для Фрайбурга під керівництвом Юліана Шустера це перший в історії фінал великого європейського турніру. Раніше команда ніколи не проходила далі 1/8 фіналу ЛЄ.

У фіналах єврокубків англійські та німецькі клуби зустрічалися 10 разів, причому англійці святкували перемогу у 8 випадках.

Обидві команди дісталися фіналу після драматичних півфіналів із камбеками: Астон Вілла вдома розгромила Ноттінгем Форест 4:0 після виїзної поразки 0:1, а Фрайбург переміг португальську Брагу 3:1 після першої гри 1:2.

Фінал у Стамбулі стане історичним – це перший офіційний матч між Астон Віллою та Фрайбургом, раніше вони не зустрічалися ані на єврокубках, ані у товариських іграх. Для Астон Вілли це перший фінал єврокубка за 44 роки.

Як клуби виступили у своїх національних чемпіонатах?

У п'ятницю, 15 травня, Астон Вілла здобула домашню перемогу над Ліверпулем 4:2, що гарантувало їй вихід у Лігу чемпіонів наступного сезону.

У суботу, 16 травня, у заключному турі Бундесліги Фрайбург розгромив РБ Лейпциг 4:1. До цього команда переживала спад через втому: поразку від Гамбурга 2:3 та нічию з Вольфсбургом 1:1.