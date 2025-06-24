Вже порівнювали з Марадоною: мережу розриває ефектне відео з 9-річним Ліонелем Мессі

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі є одним з найкращих гравців в історії. Нападник виграв рекордну кількість трофеїв і продовжує запалювати досі.

При цьому рідко можна побачити відео з маленьким Мессі з його дитинства, повідомляє 24 Канал. Проте у мережу потрапило цікаве відео, яке опублікував Ньюеллз Олд Бойз.

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Відео з Мессі у дитинстві

Саме у цьому клубі Мессі виховувався перед переходом у Барселону. Аргентинці поділились архівним відео з 1996 року, коли майбутній зірці футболу було лише 9 років.

Тоді юнацька команда Ньюеллз Олд Бойз виграла турнір "Копа де ла Амістад". Дев'ятирічних гравців представляли фанатам на домашній арені клубу "Естадіо Марсело Б'єлса".

9-річний Мессі запалює публіку в Аргентині: дивитися відео

Саме так Мессі став відомим у своєму місті. Нападник ефектно понабивав м'яча під овації публіки. З натовпу навіть чулись вигуки "Марадо", які порівнювали хлопця із легендарним Дієго Марадоною.

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Нагадаємо, що за дорослу команду Ньюеллз Олд Бойз Мессі так і не зіграв і вже у 2000 році перебрався до Барселони. Саме із "блаугранас" пов'язані найбільші здобути Ліонеля у футболі:

4 тріумфи в Лізі чемпіонів

10 чемпіонств у Ла Лізі

7 Кубків Іспанії

8 Суперкубків Іспанії

3 Суперкубки УЄФА

Крім того, Лео став легендою збірної Аргентини. На його рахунку 193 матчі та 112 голів за "альбіселесте". Разом із національною командою Мессі виграв чемпіонат світу-2022, дві Копа Америка та Фіналіссіму. Нині Мессі виступає за Інтер Маямі, за який забив на Клубному чемпіонаті світу.