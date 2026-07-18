Мессі висловився про вірусне фото з Ямалем перед фіналом ЧС-2026

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував світлину з Ламіном Ямалем, зроблену ще у 2007 році. Напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 це фото знову набуло популярності та стало вірусним у соціальних мережах.

Світлину зробили під час благодійної акції Барселони. Тоді родина Ямаля отримала можливість сфотографуватися з гравцями каталонського клубу, пише 24 Канал.

Мессі про спільну світлину з Ямалем

На фото молодий Мессі купає маленького Ламіна, якому тоді було лише кілька місяців.

Тоді Ламін був дитиною, а тепер ми зустрічаємося на чемпіонаті світу – це божевілля. Неймовірно, що ми обидва граємо на чемпіонаті світу після тієї фотографії,

– сказав Мессі.

Аргентинець також високо оцінив нинішній рівень гри вінгера збірної Іспанії та Барселони.

Без жодних сумнівів, зараз він є одним із найкращих футболістів світу. Я щиро бажаю йому всього найкращого, тому що те, що добре для нього, добре й для Барселони. Ну а ми, зі свого боку, постараємося провести хороший матч і зробити так, щоб він не зміг показати свою найкращу гру. Хоча, звісно, це буде дуже непросто,

– зазначив він.

"Lo de esa foto es una locura. Él era un bebé y ahora estamos los dos en una final de una Copa del Mundo".



Lionel Messi, sobre la histórica foto junto a Lamine Yamal tomada para UNICEF.pic.twitter.com/8TFlbtaqYS — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 18, 2026

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Попри задимлення в Нью-Йорку та Нью-Джерсі, спричинене канадськими лісовими пожежами, ФІФА постійно моніторить якість повітря, але змінювати дату проведення матчу наразі не має наміру.