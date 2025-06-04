Мессі вирішив змінити клубну прописку: де продовжить кар'єру легендарний аргентинець

Ліонель Мессі третій сезон проводить у складі Інтер Маямі. Його контракт з "чаплями" завершується наприкінці 2025 року й наразі все йде до того, що він не буде продовжений.

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" близький до зміни клубної прописки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Libero. Він планує дограти сезон МЛС-2025, після чого залишить клуб Девіда Бекхема.

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Де гратиме Мессі

Капітан "чапель" планує повернутися на Батьківщину. Аргентинець готовий розпочати новий рік у статусі гравця Ньюеллс Олд Бойз.

Ліонель Мессі є вихованцем цього клубу. Саме в ньому він робив перші кроки у футболі, де за дитячу команду забив майже 500 голів протягом шести років, після чого перейшов в академію Барселони.

Зазначимо, що за час перебування в Інтер Маямі аргентинський футболіст став найкращим бомбардиром в історії цього клубу. Він провів сумарно 59 матчів, у яких забив 49 голів і віддав 24 асисти.

До слова. В останньому матчі "чапель" Мессі відзначився п'ятьма результативними діями. Він був долучений до кожного гола своєї команди, яка здобула перемогу з рахунком 5:1.

Раніше повідомлялося, що вже найближчим часом клубну прописку має змінити Кріштіану Роналду, в якого наприкінці червня завершується контракт з Аль-Насром.