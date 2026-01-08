Зрадниця Лискун опублікувала провокативне фото свого чоловіка в куртці з написом "Росія"

Історія зі зрадницею України Софією Лискун отримала несподіване продовження. Після втечі з України чемпіонка Європи швидко вийшла заміж.

У країні-агресорці колишня українка не зникла з інформаційного простору. Нещодавно спортсменка опублікувала світлину зі своїм чоловіком, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Лискун.

Як виглядає чоловік Лискун?

Стрибунка у воду опублікувала світлину у сторіз своєї сторінки в інстаграмі. На фото видно чоловіка одягненого у зимову куртку. На його спині великими літерами написано "Росія".

Мій чоловік,

– написала англійською Лискун.

Світлина з чоловіком Лискун / Скриншот з інстаграму спортсменки

Що відомо про чоловіка Лискун?

Нагадаємо, що Лискун виїхала з України, щоб відвідати в окупованому Луганську хвору бабусю. У підсумку спортсменка на початку грудня 2025 року оголосила про отримання російського громадянства.

Через кілька тижнів Лискун змінила свій статус у соціальних мережах на "одружена". Наразі вона тримає у таємниці ім'я свого чоловіка та не показує його обличчя.

Цікаво, що на початку 2025 року в інтерв'ю xsport.ua стрибунка розповідала, що "перебувала у стосунках, але вони вже закінчилися".

Які санкції отримала зрадниця Лискун?