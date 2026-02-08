Ліверпуль спробує скористатися перевагою рідного стадіону і скоротити відставання від "містян" у турнірній таблиці. Матч розпочнеться 8 лютого о 18:30 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

У якій формі Ліверпуль і Манчестер Сіті?

Підопічні Пепа Гвардіоли останнім часом не демонструють переконливі результати в чемпіонаті Англії: лише одна перемога в останніх шести матчах, та й ту здобуто в протистоянні з абсолютним аутсайдером першості Вулвергемптоном.

Щоправда, й поразка за цей час теж була лише одна: від запеклих суперників з Манчестер Юнайтед. Водночас у Кубку ліги Сіті впевнено вийшов до фіналу, обігравши Ньюкасл, а в Лізі чемпіонів забезпечив собі місце у топ-8 і пряму путівку в 1/8 фіналу.

Що ж до Ліверпуля, то у команди Арне Слота була прикра невдача з Борнмутом, на яку вони відреагували двома розгромами. Спершу знищили Карабах у Лізі чемпіонів, а згодом обіграли й той-таки Ньюкасл 4:1.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч АПЛ.

Ліверпуль – 2.45, нічия – 3.75, Манчестер Сіті – 2.75. Тотал "більше 2,5" оцінюється в 1.58. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" – 1.5.

*Коефіцієнти подані станом на 10:20 07.02.2026

Що може принести успіх кожній з команд?

На користь Ліверпуля може говорити свіжість: вперше за тривалий час Арне Слот отримав одразу вісім днів на підготовку команди до наступного поєдинку. Проте й Пеп Гвардіола поберіг основу у кубковій грі з Ньюкаслом, давши більше ігрового часу резервістам.

Головна надія мерсисайдців – це рідні стіни: на "Енфілді" Сіті грати дуже важко, а єдина перемога з 2004 року була у ковідному сезоні, коли Ліверпуль не міг скористатися шаленою підтримкою своїх фанів.

Що не може не турбувати коуча "містян" – це результативність команди у других таймах. Вірніше, її відсутність: усі голи в АПЛ у 2026 році клуб з Манчестера забивав виключно до перерви.