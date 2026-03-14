Епічне приниження: російських спортсменів змусили фінішувати під прапор України

Україна продовжує виступи на зимовій Паралімпіаді-2026. Наша команда ударно стартувала, вийшовши у лідери медального заліку в перший день.

Після цього була пауза в нагородах, через що наша команда впала на сьоме місце. Але передостанній ігровий день подарував нашій команді "срібло", повідомляє 24 Канал.

До теми Спортсмени масово падають на трасах: на Паралімпіаді виникла несподівана проблема

Як росіяни потрапили у курйоз?

Збірна України фінішувала другою у естафеті в лижних перегонах. Участь за нашу команду взяли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

Епічний момент стався після фінішу нашої команди. Наші спортсмени на радощах почали позувати перед телекамерами із нашим національним прапором.

І саме в цей момент до фінішу добралась збірна Росії. Представники країни-терористки фінішували шостими і перетинали фінішну пряму як раз на фоні прапору України.



Як Росія фінішувала на фоні прапору України / фото скріншот з трансляції

Цікаво, що російська збірна виступала у складі лише двох учасників замість чотирьох через обмежену заявку. Тому кожен з представників Росії пройшов по два етапи.

Як Україна виступає на Паралімпіаді-2026?