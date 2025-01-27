Європейські клуби домовились про трансфер гравця збірної України

В англійському футболі на одного українського футболіста стане більше. Захисник збірної України Максим Таловєров змінить клубну прописку.

24-річний футболіст змінить австрійський ЛАСК на англійський Плімут. Клуби вже вдарили по руках щодо трансферу Максима Таловєрова, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Буде освоювати англійський чемпіонат

Раніше вже була інформація, що між клубами тримають перемовини. ЛАСК заробить на трансфері друга Михайла Мудрика 2 мільйони євро. Саме у таку вартість оцінює Макса портал Transfermarkt. Натомість Таловєров пов'яже себе контрактом із Плімутом на 3,5 роки.

Повідомляється, що вже 28 січня на українського футболіста чекає медогляд у новій команді.

Нагадаємо. У Таловєрова є чинний контракт із ЛАСКом до кінця червня 2027-го року. Макс провів у футболці австрійського клубу 67 матчів, у яких відзначився голом та двома асистами.

Цікаво, що були чутки про інтерес Плімута до іншого гравця "синьо-жовтих" Івана Калюжного, який грає в опорній зоні в Олександрії.

Саме граючи за австрійський клуб захисник дебютував за збірну України. Сталось це 21 березня у півфіналі кваліфікації плей-оф на Євро. А за ЛАСК українець почав виступати із лютого минулого року, коли перебрався із празької Славії. Від того моменту взяв участь у семи матчах головної команди країни.

Плімут, куди перейде українець, є найгіршою командою другою за силою ліги Англії. Вкінці 2024-го року команда залишилась без головного тренера. Легендарний Вейн Руні покинув посаду після семи місяців роботи у Плімуті. У 29-ти турах Чемпіоншипу Плімут набрав лише 22 бали (останнє 24-те місце) та відстає від найближчого конкурента, яким є Лутон, на 4 очки.

До слова. Ще нинішній клуб Таловєрова ЛАСК бореться в Австрії за більш амбітні цілі. Клуб після 16-ти турів йде 7-м, набравши 20 балів. А це лише на два пункти менше, аніж Плімут набрав у аж 29-ти турах.

Наступний матч Плімута відбудеться 1 лютого проти Вест-Бромвіча. Початок зустрічі о 14:30 за київським часом.