Де Россі оголосив про прощання з Малиновським – що очікує на футболіста збірної України
- Даніеле Де Россі підтвердив, що Руслан Маліновський залишить Дженоа у наступне трансферне вікно, але отримає більше ігрового часу на прощання.
- Маліновський зіграв 74 матчі за Дженоа, забив 10 голів та зробив 8 асистів, але через травму пропустив частину сезону 2024/25.
Головний тренер італійського Дженоа Даніеле Де Россі прокоментував майбутнє 33-річного півзахисника Руслана Маліновського. Українець отримає більше ігрового часу.
Даніеле Де Россі поговорив з італійськими журналістами про завершення клубного сезону 2025/26. У розмові для Tuttomercatoweb наставник "грифонів" не забув і про Руслана Маліновського.
До теми Маліновський забив гол-красень і увірвався в елітний рейтинг
Як це пов’язано з майбутнім українця?
Чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії сказав, що збирається задіяти Руслана Маліновського у майбутньому матчі. Наставник Дженоа фактично підтвердив відхід виконавця із клубу у наступне трансферне вікно.
Для чого нам потрібні останні два матчі Серії А? До матчів треба готуватися, шукати правильні та здорові стимули. Ми дамо можливість Маліновському попрощатися з вболівальниками, дамо зіграти тим, хто грав трохи менше,
– сказав Де Россі.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про інтерес турецького Трабзонспора до кандидатури півзахисника збірної України. У квітні президент колективу із Суперліги Ертугрул Доган заявив, що клуб підписав контракт із гравцем. Його слова навело видання NTV Spor.
Матч Дженоа – Мілан відбудеться 17 травня. Початок зустрічі заплановано о 16.00 за київським часом.
Як зіграли Маліновський та Дженоа у кампанії 2025/26?
Руслан Маліновський зіграв за Дженоа 34 матчі у всіх турнірах поточного сезону. На його рахунку шість голів та три результативні передачі.
За два тури до завершення поточного розіграшу італійської Серії А Дженоа посідає 14 місце у турнірній таблиці. Підопічні Де Россі забезпечили собі збереження місця у лізі на наступний сезон, але втратили математичні шанси на потрапляння у єврокубки. Тож завершальні поєдинки для Маліновського та партнерів мають формальне значення.
Як склалась кар’єра українця у Дженоа?
- За інформацією порталу Transfermarkt, українець перейшов до Дженоа у серпні 2023 року з французького Марселя. Тоді це була оренда з правом викупу, яким італійський клуб скористався наприкінці січня 2024-го. Після сезону 2025/26 він отримає статус вільного агента.
- За увесь період у команді з міста Генуя Маліновський зіграв 74 офіційні матчі: 10 голів та вісім асистів. На жаль, на початку сезону 2024/25 українець отримав перелам малогомілкової кістки та вивих гомілкостопного суглоба. За кілька днів Маліновського прооперували.
- У лютому поточного року він вийшов на серію з голів у трьох поспіль матчах за італійський клуб. Згодом, через перебір жовтих карток, Руслан не зумів допомогти збірній України у поєдинку плей-оф відбору до чемпіонату світу проти Швеції.