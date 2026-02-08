Запалює як Шевченко: гравець збірної України забив у третьому поспіль матчі чемпіонату Італії

Гравець збірної України з футболу Руслан Маліновський продовжує запалювати. Півзахисник цього сезону став лідером Дженоа.

Особливо круто українець почав виступати у січні-лютому. Свою феєрію Руслан продовжив у матчі 24-го туру Серії А проти чинних чемпінів країни Наполі, повідомляє 24 Канал.

До теми Рекорд Шевченка впав: що вдалося українцю у Серії А

Як Маліновський забив Наполі?

Українець очікувано вийшов в основі Дженоа проти команди Антоніо Конте. І вже на 3-й хвилині Маліновський вивів генуезців уперед.

В першій же атаці господарів Вітінья вийшов сам на сам із Меретом і кіпер Наполі скосив суперника у власному майданчику. Руслан впевнено реалізував пенальті ударом по центру.

Маліновський забив Наполі: дивитися відео

Таким чином, українець забив вже у третьому поспіль матчі Дженоа в Серії А. Перед цим півзахисник також засмучував Лаціо (з пенальті) та Болонью.

М'яч Маліновського у ворота останньої був визнаний найкращим голом січня у Серії А. На жаль, втримати перемогу над Наполі Дженоа не зумів.

Ще у першому таймі неаполітанці вийшли вперед завдяки голам Гойлунда та Мактомінея, але Коломбо на після перерви Коломбо відновив паритет.

Здобути перемогу Наполі вдалось лише у компенсований час завдяки реалізованому пенальті від Гойлунда. Що ж стосується Маліновського, то він провів на полі 74 хвилини та отримав оцінку 7,0 від Whoscored.

Як Маліновський виступає за Дженоа?