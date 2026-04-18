Протистояння двох головних претендентів на титул обіцяє бути максимально напруженим і принциповим. Команди зустрінуться 19 квітня, о 18:30 за київським часом, передає 24 Канал.

Хто фаворит битви?

Манчестер Сіті підходить до гри у статусі фаворита, особливо з огляду на фактор домашнього поля. Команда Пепа Гвардіоли традиційно сильно проводить вирішальні відрізки сезону.

Втім, Арсенал цього сезону демонструє стабільність і характер у топ-матчах. Колектив Мікеля Артети вже не раз доводив, що здатен нав’язувати боротьбу найсильнішим суперникам.

Чи буде результативна гра?

Останні очні зустрічі команд часто виходять динамічними, але водночас обережними у вирішальні моменти. Ціна помилки зараз надто висока, адже на кону – чемпіонство.

Експерти очікують, що команди обміняються голами, але не виключений і сценарій із мінімальною перемогою однієї зі сторін.

Наразі підопічні Гвардіоли відстають від Арсенала на 6 очок, маючи при цьому гру в запасі.