Один з претендентів на чемпіонство Манчестер Сіті прийматиме лондонський Челсі. Початок зустрічі – 4 січня о 18:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Зірковий футболіст збірної Португалії зробив татуювання російською мовою

Чого чекати від Манчестер Сіті?

Команда Пепа Гвардіоли не вирізнялась стабільністю на старті сезону, проте у грудні здобула сім перемог поспіль в усіх турнірах. І лише з початком нового року серія манкуніанців обірвалась після нульової нічиєї проти Сандерленда.

Зрештою Сіті впевнено залишився другим в турнірній таблиці АПЛ, маючи перевагу над Астон Віллою у два бали. Проте Арсенал зміг відірватися від манкуніанців, збільшивши гандикап до чотирьох пунктів.

Які зміни в Челсі?

Челсі ж також планував поборотися за трофей. Проте новий рік розпочався для лондонців несподіваною відставкою Енцо Марески, який торік зробив команду переможцем Ліги конференцій та Клубного чемпіонату світу.

Зараз же італієць побив горщики із керівництвом клубу та залишив команду після півтора року роботи. Ймовірним кандидатом на заміну Маресці є Ліам Росеньйор зі Страсбурга.

Проте на гру проти Манчестер СІті "синіх" скоріш за все буде виводити Каллум МакФарлейн у якості виконувача обов'язків. Зрештою положення Челсі не є катастрофічним, команда йде п'ятою в трьох балах позаду Ліверпуля.

Прогноз букмекера

У звітній грі Манчестер Сіті є фаворитом по лінії betking. Перемога господарів оцінена у 1,66, тоді як успіх Челсі – у 4,50. На нічию ж також виставлений коефіцієнт 4,50.

При цьому експерти вірять у велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 1,50, тоді як ТМ2,5 – 2,54. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,58.

*Коефіцієнти подані станом на 15:00 03.01.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Яка історія зустрічей команд?

Челсі та Манчестер Сіті відіграли аж 183 очних матчів в історії. Тут між командами зберігається майже паритет – 70 перемог манкуніанців проти 71-ї лондонців при 42-х нічиїх.

При цьому останнім часом Челсі є зручним суперником для команди Пепа Гвардіоли. МанСіті виграв чотири останні битви проти "синіх", тоді як лондонці не вигравали вже більше чотирьох років.

Останній тріумф Челсі над опонентом датований ще травнем 2021 року. Тоді "сині" мінімально переграли Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів. Після того манкуніанців вже 12 матчів поспіль не програють "пенсіонерам".