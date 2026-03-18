Лунін допоміг Реалу вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів: як Вінісіус прибив Манчестер Сіті

В Лізі чемпіонів цими днями тривають матчі 1/8 фіналу сезону 2025 – 2026. Головний бій тижня пройшов у Манчестері на "Етіхад Стедіум".

Місцевий Манчестер Сіті приймав мадридський Реал. повідомляє 24 Канал. Команда Пепа Гвардіоли зазнала болючої поразки тиждень тому в Мадриді.

Як Вальверде прибив Сіті?

Зустріч завершилась з рахунком 3:0 на користь "бланкос". Героєм вечора став Федеріко Вальверде, який записав на свій рахунок хет-трик. При цьому Реал не міг розраховувати на травмованих Мбаппе, Родріго та Беллінгема.

У матчі-відповіді Ліги чемпіонів Манчестер Сіті сподівався хіба що на диво, адже мав забивати Реалу мінімум тричі. Хоч мадридці і залишались без своїх лідерів, але інтрига померла доволі рано.

Манчестер Сіті – Реал 1:2

Голи: Голанд, 41 – Вінісіус, 22 (пен), 90+2.

Вже в середині другого тайму Бернарду Сілва зіграв рукою у власному майданчику, чим фактично завадив Вінісіусу влучити у порожній кут воріт. Після перегляду VAR суддя вилучив португальця та призначив пенальті.

Його без проблем реалізував сам Вінісіус. Відігрувати вже чотири м'ячі у меншості було для манкуніанців майже неможливою місією, що і підтвердила гра.

Перед перервою Голанд все ж зрівняв рахунок після прорив у майданчик з боку Доку. До слова, на другий тайм на заміну вийшов Андрій Лунін, який замінив травмованого Тібо Куртуа.

Сіті намагався спробувати хоча б вирвати перемогу у конкретному матчі, але три сейви Луніна завадили англійцям це зробити. Ба більше, у компенсований час Вінісіус відгукнувся на подачу Чуамені та оформив дубль, вирвавши перемогу для Реала.

Мадридці кваліфікуються у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де мають зіграти із Баварією. У першому матчі мюнхенці розгромили на виїзді Аталанту з рахунком 1:6.

