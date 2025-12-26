Місцевий Манчестер Юнайтед прийматиме амбітний Ньюкасл. Початок зустрічі – 26 грудня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Регрес Зінченка та новий рекорд Ярмолюка: як змінилися цінники на українців в АПЛ

Чи завершилась криза у Манчестер Юнайтед?

Команда Рубена Аморіма цього сезону не виступає в єврокубках, тому може сконцентруватися на виступах в АПЛ. Поки що "дияволам" це йде на користь, хоча стабільності не вистачає.

МЮ чергує перемоги з нічиїми та поразками та не може видати серію з кількох успішних ігор поспіль. Втім через високу щільність в турнірній таблиці АПЛ Манчестер розташувався на шостій сходинці.

Підопічні Аморіма відстають від зони Ліги чемпіонів лише на три бали. Хоча в останніх восьми матчах Юнайтед тріумфував тільки двічі. Тепер же на "червоних дияволів" чекає випробування Ньюкаслом.

Прогноз букмекера

У звітній грі шанси Манчестер Юнайтед на перемогу трохи кращі за суперника по лінії betking. Перемога господарів оцінена всього у 2,57, тоді як успіх Ньюкасла – у 2,80. На нічию ж виставлений коефіцієнт 3,80.

При цьому експерти вірять у велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 1,63, тоді як ТМ2,5 – 2,28. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,55.

*Коефіцієнти подані станом на 00:55 26.12.2025

Чого вартий Ньюкасл?

Минулого сезону "сороки" фінішували п'ятими та змогли застрибнути в Лігу чемпіонів. Але поточна кампанія складається для Ньюкасла гірше, ніж того очікували фанати.

Влітку клуб втратив головного бомбардира команди Александера Ісака. Йому на заміну був придбаний не адаптований до АПЛ німець Нік Вольтемаде.

Проте нападник доволі швидко став "своїм" на "Сент-Джеймс Парк". На його рахунку вже 9 голів у 23-х матчах, які допомагають Ньюкаслу залишатися в боротьбі в АПЛ.

Наразі підопічні Едді Гау йдуть 11-им в турнірній таблиці, але від зони Ліги чемпіонів їх відділяє всього шість балів. Крім того, "сороки" близькі до виходу у плей-оф гловного єврокубка, маючи 10 очок у шести зустрічах.