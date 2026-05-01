Для трофею лишилося принизити росіянку: Марта Костюк у фіналі WTA 1000 в Мадриді

Після перемоги на досить скромному турнірі у Руані важко було очікувати, що українка Марта Костюк одразу ж зможе вийти до другого фіналу поспіль. У Мадриді наша тенісистка вже гарантовано побила особистий рекорд, але попереду лише крок до історичного тріумфу.

Для виходу до вирішального матчу на ґрунтових кортах іспанської столиці Марті було потрібно здолати опір росіянки Потапової. Атлетка, як зазначає WTA, виступає не під нейтральним прапором, а заявлена як громадянка Австрії.

Як завершився матч Костюк – Потапова у Мадриді?

Гра з "австріалізованою" росіянкою перетворилася на властиві жіночому тенісу гойдалки. Марта епізодами вражала впевненістю, але так само могла провалити цілий сет.

Після досить впевненої і комфортної перемоги 6:2 у першій партії настав час дивного спаду і нервів, які вилилися у вщент програну другу – 1:6. На щастя, шальки хитнулися у бік Костюк, а Потапова виявилася теж далеко не ідеальною ментально. Ті самі 6:1, але вже на користь українки – і саме вона стане учасницею фіналу.

Дуже символічний кадр із трансляції: тренерка Марти Сандра Занєвська у боксі українки після останнього розіграшу показала ігрову карту валета, тобто джокера. Костюк і справді стала на цьому турнірі джокером, сенсаційно прорвавшись у вирішальну гру.

Хто наступна суперниця Костюк?

Для того, щоб здобути перший в кар'єрі титул WTA 1000, який за престижністю поступається хіба що Великим шоломам і Підсумковому турніру, Марті Костюк потрібно обіграти першу ракетку Росії Мірру Андрєєву, яка виступає у "нейтральному" статусі.

Для українки ця задача цілком до снаги: вона вже обігрувала представницю країни-агресора цьогоріч на початку сезону у Брисбені, до того ж зробила це у двох сетах 7:6, 6:3.

Андрєєва відома своєю неадекватною істеричною поведінкою на корті: вона часто лається, ламає ракетки та загалом реагує неспортивним чином на власні невдачі.

Який рейтинг буде у Костюк за підсумками турніру в Мадриді?

У live-рейтингу WTA Марта вже посідає 17-те місце, хоча розпочинала тиждень на 23-ій сходинці. Порівняно з минулорічним результатом, Костюк вдалося виходом у фінал додати до свого активу аж 435 очок.

Перемога в іспанський столиці проти росіянки у фіналі дозволить українці вперше у своїй кар'єрі увійти до топ-15 найсильніших тенісисток планети.

Тріумф на турнірі цієї серії оцінюється 1000 рейтинговими балами, а також може принести Марті, як зазначає Perfect Tennis, одразу понад мільйон євро призових.

Костюк вже досягла у Мадриді особистого рекорду: ніколи раніше вона не вигравала у WTA-турі аж 10 матчів поспіль.