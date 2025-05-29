Костюк та Ястремська у топі: українки опинились у десятці найгарніших тенісисток світу

У соціальних мережах постійно вірусяться відео з різноманітними рейтингами. Зокрема, найкращих акторів, машин або ж найбагатших спортсменів та тому подібне.

Даяна Ястремська та Марта Костюк потрапили до одного з подібних відео. Українки опинились у десятці найгарніших тенісисток світу, повідомляє 24 канал.

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На якому місці опинились тенісистки

У десятку найгарніших тенісисток світу увійшли Емма Радукану з Англії, іспанська спортсменка Паула Бадоса, представниця Угорщини Фанні Штолар. У списку дивом опинились росіянки.

Проте найвищі місця посіли українські тенісистки. Даяна Ястремська опинилась на другому місці, а Марта Костюк забрала першу позицію.

Топ 10 найгарніших тенісисток світу: дивіться відео

Нагадаємо, що наразі у Парижі відбувається Ролан Гаррос 2025. Марта Костюк сенсаційно вилетіла на старті турніру, поступившись Сарі Бейлек.

Даяна Ястремська здолала "нейтральну" росіянку Діану Шнайдер (12 місце у рейтингу WTA). У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з ще однією "нейтральною" Людмілою Самсоновой.