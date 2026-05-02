Поставила росіянку на місце: Марта Костюк здобула історичний для українського тенісу тріумф
- Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 в Мадриді, перемігши росіянку Мірру Андрєєву у фіналі.
- Це перша перемога української тенісистки на турнірі WTA 1000 в Мадриді, і Марта стала першою українкою, яка зіграла у фіналах трьох різних категорій турнірів протягом одного сезону.
Марта Костюк провела потужний фінал турніру WTA 1000 в Мадриді проти Мірри Андрєєвої. Українка взяла найбільший титул у кар’єрі.
Друга ракетка України дотиснула нейтральну росіянку у вирішальному матчі престижного ґрунтового турніру. Костюк продемонструвала характер, агресію та холоднокровність, перемігши свою суперницю у двох сетах з рахунком 6:3, 7:5, передає 24 Канал.
Як грала Марта Костюк?
У першому сеті Марта діяла сміливо на прийомі, якісно працювала в затяжних розіграшах та краще використовувала свої шанси на брейках. Перевага 6:3 стала логічним підсумком стартового відрізка, де українка виглядала значно переконливіше за суперницю.
Другий сет впевненіше розпочала росіянка, швидко взявши брейк-пойнт, однак Марта зібралася у потрібний момент і вирівняла гру. А у вирішальний момент дотиснула суперницю з результатом 7:5.
Перемога над нейтральною Андрєєвою має не лише спортивне, а й принципове значення на тлі напруженого ставлення українських тенісисток до представниць Росії.
Скандали навколо Андрєєвої
Росіянка неодноразово опинялася в центрі уваги через різноманітні інциденти.
У березні цього року Андрєєва влаштувала скандал на турнірі WTA1000 в Індіан-Веллсі, розтрощивши ракетки та нецензурно вилаявшись після поразки у бік глядачів.
Торік росіянка не стримала нервів і в розпал поєдинку двічі нецензурно послала власну тренерку Кончіту Мартінес прямим текстом, пише "Чемпіон".
Історичне досягнення Костюк
- Марта стала першою українською тенісисткою, яка перемогла на турнірі WTA 1000 в Мадриді.
- На змаганнях такого рівня з українок раніше перемагала лише Еліна Світоліна – вона робила це чотири рази.
- Марта Костюк стала першою українською тенісисткою, яка протягом одного сезону зіграла у фіналах турнірів трьох різних категорій – 250, 500 та 1000.