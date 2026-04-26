Сенсація в Мадриді: українська тенісистка за годину знищила п'яту ракетку світу

Марта Костюк розгромила п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Українка впевнено вийшла до 1/8 фіналу, не залишивши шансів суперниці.

Український теніс отримав гучний тріумф на престижному турнірі в Іспанії. Киянка Марта Костюк видала один із найкращих матчів у сезоні проти представниці США, передає 24 Канал.

Як Костюк здолала Пегулу?

Друга ракетка України Марта Костюк (№23 WTA) несподівано впевнено здолала п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді. Поєдинок завершився у двох сетах – 6:1, 6:4.

Українка буквально знищила суперницю в першій партії, двічі зробивши брейк і не віддавши жодного шансу на своїй подачі. У другому сеті боротьба була щільнішою, але Костюк зберегла контроль і довела матч до перемоги без тай-брейку.

Загалом зустріч тривала лише 1 годину 14 хвилин – показник повної домінації українки на корті.

Історичний ривок і новий виклик

Ця перемога стала вже п’ятою у кар'єрі Костюк над суперницями з топ-5 світового рейтингу. Крім того, це її 13-й тріумф над гравчинями топ-10 і четвертий у поточному сезоні.

Завдяки цьому успіху українка пробилася до 1/8 фіналу турніру в Мадриді, де зіграє проти ще однієї американки – Кеті Макнеллі.

Наразі Костюк залишається єдиною представницею України, яка продовжує боротьбу на цьому престижному турнірі.

