Історичний момент: Костюк встановила рекорд, якого ще не було в Україні

Тенісистка Марта Костюк продовжує виступи на турнірі WTA 1000 і вже вийшла до фіналу. У суботу, 2 травня, вона зіграє з "нейтральною" першою ракеткою з Росії, Міррою Андрєєвою.

Її шлях на турнірі відзначався як особистими досягненнями, так і рекордами для України.

Який рекорд встановила Костюк?

До Мадрида українка приїхала вже з титулом WTA 250 у Руані та досвідом фіналу в Брісбені.

Вона стала лише третьою представницею України, яка вийшла до фіналу турніру серії WTA 1000 після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної, і вперше в кар'єрі зіграє у фіналі "тисячника".

П’ять фіналів на турнірах WTA 1000 має Світоліна, яка чотири рази брала трофей і є єдиною українською тенісисткою з титулами на "тисячниках". Калініна одного разу мала шанс на титул WTA 1000, але у 2023 році програла у фіналі в Римі.

Костюк також встановила національний рекорд: вона стала першою українкою, яка протягом одного сезону зіграла у фіналах турнірів трьох різних категорій – 250, 500 та 1000.

Чи встановила Костюк особистий рекорд?

Перемігши Потапову, Марта продовжила свою переможну серію до 11 матчів, оновивши особистий рекорд, хоча вперше за шість останніх поєдинків віддала суперниці партію.

Наразі на рахунку Костюк у Мадриді п'ять перемог, а загалом це буде її шостий фінал у кар'єрі.

У 2026 році вона зіграє вже в третьому фіналі: у січні програла в Брісбені (турнір WTA 500), у квітні здобула титул на турнірі WTA 250 у Руані, обігравши українку Вероніку Подрез, а також має перемогу в Остіні (США) на WTA 250. Водночас три фінали турнірів серії WTA 500 залишилися для неї невдалими (Сан-Дієго 2024, Штутгарт 2024 та Брісбені 2026).

Що відомо про суперницю Андрєєву?

Російська тенісистка, яка нині виступає у "нейтральному" статусі та входить до топ-10 світового рейтингу WTA, незважаючи на свій 19-річний вік, вже має титули на рівні WTA 1000.

На шляху до фіналу вона здолала трьох угорських суперниць і перемогла канадську тенісистку Фернандес.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Андрєєва разом із Діаною Шнайдер здобула срібні медалі у парному розряді.

Єдина очна зустріч Костюк та Андрєєвої, що відбулася у січні в Брісбені, завершилася перемогою українки у двох сетах.

Хто така Марта Костюк?

Займає 23-тє місце у світовому рейтингу WTA.

Відома як чемпіонка юніорського Australian Open 2017 та дворазова володарка титулів WTA в одиночному розряді. Досягла чвертьфіналу на Олімпіаді в Парижі 2024 року.

У 15 років стала наймолодшою учасницею Australian Open, яка пройшла кваліфікацію та виграла матч основної сітки, повторивши рекорд Мартіни Хінгіс.