"Туран не надто добре розбирається": Сабо розніс тренера Шахтаря після програшу Крістал Пеласу
- Йожеф Сабо розкритикував тренера Шахтаря Арду Турана за тактичні прорахунки у матчі з Крістал Пелас.
- Колишній тренер збірної України вважає, що український клуб втратив шанси на фінал.
Колишній головний тренер збірної України розкритикував робочий підхід наставника "гірників" Арди Турана. Керманичу Шахтаря дісталось після поразки від Крістал Пелас.
Йожеф Сабо не стримував емоцій після поразки Шахтаря у номінально домашньому поєдинку 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелас. В інтерв’ю для Sport-Express.ua фахівець заявив, що Арда Туран поступився своєму опоненту у тактичних моментах.
У чому саме провина Турана на думку Сабо?
Колишній наставник Динамо та збірної України зазначив, що тренер Крістал Пелас виявився кращим у передматчевому аналізі противника.
Гласнер на 100% переграв Турана! Я помітив, що Туран не надто добре розбирається у тактичних нюансах і не може підлаштувати гру під конкретного суперника. У нього все однаково. Потрібно ж вивчати опонента,
– сказав Сабо.
Експерт додав, що на його думку тепер в українського колективу немає жодних шансів на прохід далі, адже вдома англійці зіграють ще краще.
Що далі у Лізі конференцій?
Шанс на виправлення помилок у Арди Турана буде у матчі-відповіді. Гра відбудеться 7 травня у Лондоні. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.
За інформацією ресурсу Squawka Live, у євротурнірах Шахтар здобув лише одну перемогу з останніх 11 матчів проти команд з АПЛ.
Як Шахтар грає у сезоні 2025/26?
- Єврокубкову кампанію гірники почали з кваліфікації Ліги Європи, де зуміли здолати фінський Ільвес та турецький Бешикташ. Згодом донеччани не зуміли вийти в основний раунд змагань, поступившись грецькому Панатінаїкосу.
- Пізніше український клуб вдало пройшов шлях у Лізі конференцій. У кваліфікації був пройдений Серветт (Швейцарія), а на основному етапі Шахтар посів шосте місце, вигравши 4 з шести матчів. У плей-офф донецький колектив зумів пройти Лех (Польща) та АЗ (Нідерланди).
- У чемпіонаті України Шахтар посідає перше місце з відривом від найближчого переслідувача ЛНЗ у вісім очок.
- Наступний матч Шахтар проведе 3 травня, коли в УПЛ зіграє з київським Динамо. Початок гри заплановано на 18:00.
- Зазначимо, що після гри з Крістал Пелас президент Шахтаря Рінат Ахметов виступив із заявою про війну в Україні.