Скандал у світовому спорті: Україна різко відреагувала на повернення російської символіки

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розкритикував повернення російської символіки у спорт. Він назвав це тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.

В Україні жорстко відреагували на чергові дискусії щодо повернення атрибутики країни-агресора у світовий спорт. У Міністерстві молоді та спорту повідомили 24 Каналу, що такі кроки суперечать базовим цінностям спорту.

Яка реакція України на повернення російської символіки?

Матвій Бідний заявив, що спорт має будуватися на чесних правилах і повазі до життя, однак нинішні рішення цьому суперечать.

Спорт має об'єднувати навколо чесних правил і поваги до життя. Повернення прапора країни, яка ці правила зневажає і систематично руйнує – тривожний сигнал для всієї спортивної спільноти,

– додав він.

Міністр наголосив, що на тлі повномасштабної війни будь-які розмови про "нейтральність" виглядають неприйнятними.

Сьогодні наші атлети тренуються під обстрілами, і на цьому тлі будь-які розмови про "нейтральність" чи повернення атрибутики агресора виглядають ганебними та відірваними від реальності,

– зазначив Матвій Бідний.

"Кожен прапор – це ігнорування жертв"

Очільник відомства підкреслив, що російська символіка сьогодні має зовсім інше значення для світу.

Російська державна символіка сьогодні є маркером агресії, терору та найважчих злочинів проти людства, – додав міністр.

Він також звернув увагу на ціну, яку вже заплатив український спорт через війну.

Кожен піднятий прапор країни-агресорки – це ігнорування тисяч жертв, зруйнованих та окупованих міст. Це рішення знецінює пам'ять про понад 650 українських спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на старт, – зазначив очільник відомства.

На завершення Бідний закликав міжнародну спільноту не легітимізувати агресію через спорт.

Ми закликаємо міжнародну спільноту не ставати співучасниками легітимізації агресії через спортивні успіхи атлетів, які фактично є частиною російської пропагандистської машини, – підсумував міністр молоді та спорту.

